Круизы из Сочи в Крым возобновятся с 29 апреля

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Лайнер "Князь Владимир" будет курсировать по семидневному маршруту Сочи-Севастополь-Сочи с 29 апреля по 7 октября. Об этом сообщается на официальном сайте круизной компании.

Также лайнер будет выполнять рейсы Новороссийск-Севастополь-Сочи-Новороссийск, Ялта-Севастополь-Сочи-Ялта и Севастополь-Сочи-Севастополь.

На девятипалубном теплоходе "Князь Владимир" расположены три бассейна, ресторан, бары, кинотеатр, концертная площадка, спа-зона, для детей работают аниматоры. Стоимость круиза начинается от 25 300 рублей.