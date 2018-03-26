EgyptAir объявила скидки на билеты в Каир, но ее сайт в России не работает

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Авиакомпания EgyptAir предложила скидки до 50% на рейсы из Каира в Москву, но приобрести билеты российские пассажиры не могут – сайт авиаперевозчика не работает, сообщает АТОР.

Ранее стало известно о том, что EgyptAir предоставляет льготные условия на первый рейс из Каира в Москву, запланированный на 12 апреля, а также на все другие рейсы в период с 12 апреля по 12 июня. Для того, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо купить билет в оба конца.

Однако забронировать билеты желающим не удается — сайт авиакомпании не работает.