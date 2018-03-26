Визовый центр Испании в Москве переехал

Флаги Испании и Европейского союза на здании Генерального консульства Испании в Москве.

Флаги Испании и Европейского союза на здании Генерального консульства Испании в Москве.

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Теперь обслуживание аккредитованных туристических агентств и туроператоров будет проходить на новой площадке, адрес визового центра для самостоятельных заявителей не меняется, сообщает АТОР.

Новый адрес визового центра Испании для агентств – Калужская площадь, 1, строение 2 (торговый центр "Европа"). Частные заявители могут обращаться на улицу Летниковскую, 11/10, строение 1.

В Генеральном консульстве также заявили, что в скором времени визовый центр на Калужской площади начнет принимать также и частных лиц. Об этом будет объявлено отдельно.

Также сообщается, что сегодня открылся новый визовый центр Испании в Волгограде. Таким образом, число центров на территории России составило 21.