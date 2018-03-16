В Москве и Санкт-Петербурге стартовал международный проект «Туры в 15:15»

Вид со смотровой площадки МГУ им. М.В. Ломоносова на Международный деловой центр Москва-Сити в Москве.

Вид со смотровой площадки МГУ им. М.В. Ломоносова на Международный деловой центр Москва-Сити в Москве.

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. К более чем 30 городам Европы, где представлен проект, посвященный ежедневным городским экскурсиям в 15:15 на русском языке, присоединились Москва и Санкт-Петербург.

В перечень участников уже вошли Калининград и Екатеринбург, на июнь запланирован запуск в Сочи, Казани и Нижнем Новгороде – городах, где также будет проходить Чемпионат по футболу 2018.

Проект "Туры в 15:15" задумывался как нетуристическое сопровождение путешественника, у которого мало времени, но есть желание познакомиться с достопримечательностями.

Первым городом, где появились подобные туры, был Амстердам, затем к нему присоединились Вена, Париж, Копенгаген, Лондон, Мадрид, Тбилиси, Флоренция, Таллин и другие города.

Из европейских городов в ближайшее время к проекту присоединятся Неаполь и Хельсинки.