МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Прямые рейсы из Москвы в Каир наконец-то появились в расписании "Аэрофлота", перелет туда-обратно стоит в среднем 21 тысячу рублей. "Не очень привлекательная цена", — говорят туроператоры. Но спрос на билеты есть, на некоторые даты — высокий.
Сколько стоят туры в Египет, кто полетит в Каир и увеличится ли турпоток — в материале РИА Новости.
Обратно дороже
Перелетов в Каир ждали давно, предположительные даты возобновления авиасообщения постоянно переносились. На этой неделе стало известно, что "Аэрофлот" планирует совершить первый прямой рейс в среду, 11 апреля, а EgyptAir в Москву — несколькими днями позже.
Другой Египет
"Для нас открытие Каира очень символично, — отметил советник министра туризма Египта Амр эль-Эзаби. — Это хорошая возможность для того, чтобы российские туристы и туроператоры изменили представление о нашей стране".
"Будет гораздо больше предложений, — уверен Амр эль-Эзаби. — Например, Каир плюс Александрия, которая находится на побережье Средиземного моря в трех часах езды от столицы Египта. Каир плюс Эль-Сухна — фешенебельный курорт на Красном море".
Также туроператоры, по его словам, могут предлагать туры в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. "Я бы рекомендовал туристам провести пару ночей в Каире, а потом отправиться на курорты", — говорит советник.
Переходный период
По поводу цен он подчеркнул, что трансфер (от пяти часов на автобусе) стоит недорого, а вот регулярная перевозка, тем более летом, дешевой быть не может. Отели же с 2015 года не подорожали.
"Мы рассматриваем эти перелеты как переходный период. Наша задача — выяснить, как этот новый формат поездок повлияет на турпоток", — подчеркивает Амр эль-Эзаби.
Он уверен: российским туркомпаниям нужно полдня, чтобы возобновить программы, достаточно лишь связаться с принимающей стороной. Ранее советник сообщал, что от восьми до десяти российских туроператоров ведут переговоры о возвращении на египетский рынок.
Сити-брейк в Каире
В нескольких крупных компаниях, таких как Coral Travel, "Пегас туристик", AnexTour, сказали, что не планируют возобновлять работу с Египтом до возвращения чартерных рейсов.
"Агентства обращаются к нам по этому вопросу. Но пакетные туры и их стоимость будут формироваться только после официального запуска чартерных авиаперелетов, — говорит заместитель генерального директора туроператора Anex Tour Яна Муромова. — Со стороны нашей принимающей компании наземное обслуживание готово уже сейчас".
Основное предложение — сити-брейк в Каире (пирамиды, музеи, коптские церкви), а далее — полноценный отдых в Хургаде или Шарм-эш-Шейхе. "Также мы рассматриваем возможность объединения Каира и Александрии с продолжением тура на курортах", — говорит Аханова.
Эль-Сухна, по ее словам, действительно хороший вариант, это молодой, динамично развивающийся курорт, но сейчас он ориентирован в основном на местных. Российские туристы предпочтут коралловые рифы Хургады или Шарм-эш-Шейха, проверенную инфраструктуру.
От тысячи долларов
Только вот дешевыми такие туры уже не назовешь. "Цена на билеты не очень привлекательна, но и их себестоимость примерно на этом уровне", — объясняют эксперты.
"Минимальная цена недельного тура на двоих с перелетом, трансфером и проживанием в трехзвездочной гостинице с "все включено" — от тысячи долларов, — поясняет Лариса Аханова. — Полноценный комбинированный тур: экскурсионная программа в Каире и отдых на побережье — обойдется в полторы тысячи. Если требуется пятизвездочный отель — от двух тысяч".
По ее словам, запросы на проживание в Египте есть: "На туристической выставке MITT каждый второй турагент или обычный посетитель подходил к представителям отелей Египта и спрашивал: "Когда же, когда?"
Чартеры нужны к осени
На отсутствие туристов Египет уже не жалуется. В 2017 году турпоток в страну вырос на 55% и достиг 8,5 миллиона человек. Из Германии, возобновившей рейсы в Шарм-Эш-Шейх в 2016 году, приехали 1,2 миллиона туристов, из Украины — 800 тысяч. Также в пятерку лидеров вошли Саудовская Аравия, Китай и Иордания.
Не восстановился поток лишь из России и Великобритании. Причем ограничения британцев касаются только полетов в Шарм-эш-Шейх, все остальные туристические зоны открыты.
Советник рассказал, что российские туроператоры провели в Египте большую работу. Проинспектировали отели, высказали свои замечания, многие отельеры учли их и улучшили качество гостиниц.
По его мнению, если чартеры разрешат, то понадобится один сезон или даже его половина, чтобы российский турпоток восстановился.
"Особенно чартеры будут актуальны к октябрю, к началу высокого для Египта зимнего сезона, — говорит Лариса Аханова. — Пока же регулярная авиаперевозка в первую очередь востребована у деловых путешественников и самих египтян".
При этом она отмечает, что к тем туристам, которые полетят сейчас, будет самое внимательное и радушное отношение: "Египтяне соскучились по российским туристам, да и россияне ждут возвращения Египта".