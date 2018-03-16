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От тысячи долларов: сколько на самом деле придется заплатить за Египет

08:0016.03.2018
(обновлено: 10:18 16.03.2018)
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© Fotolia / Andriy BezuglovПрогулка верхом на верблюдеПрогулка верхом на верблюде
© Fotolia / Andriy Bezuglov

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Прямые рейсы из Москвы в Каир наконец-то появились в расписании "Аэрофлота", перелет туда-обратно стоит в среднем 21 тысячу рублей. "Не очень привлекательная цена", — говорят туроператоры. Но спрос на билеты есть, на некоторые даты — высокий.

Сколько стоят туры в Египет, кто полетит в Каир и увеличится ли турпоток — в материале РИА Новости.

Обратно дороже

Перелетов в Каир ждали давно, предположительные даты возобновления авиасообщения постоянно переносились. На этой неделе стало известно, что "Аэрофлот" планирует совершить первый прямой рейс в среду, 11 апреля, а EgyptAir в Москву — несколькими днями позже.

Река Нил в Каире. На дальнем плане: Каирская телебашня
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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"Аэрофлот" фиксирует ажиотажный спрос на билеты Москва-Каир на ЧМ-2018
На сайте российского перевозчика приобрести билеты в Каир можно за 10 047 рублей, дорога обратно стоит на одну-две тысячи дороже. Иностранные компании предлагают стыковочные перелеты — от 17 тысяч рублей в оба конца (в том числе и на курорты). Тем не менее, как сообщил "Аэрофлот", за сутки с открытия продаж было забронировано 1245 билетов, некоторые рейсы в период ЧМ-2018 уже загружены более чем на 50%.

Другой Египет

© Фото : министерство по делам памятников древности Египта
© Фото : министерство по делам памятников древности Египта

"Для нас открытие Каира очень символично, — отметил советник министра туризма Египта Амр эль-Эзаби. — Это хорошая возможность для того, чтобы российские туристы и туроператоры изменили представление о нашей стране".

Верблюд и погонщик на берегу Красного моря в Египте. Архивное фото.
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Египет ждет российских туристов, а россияне — чартеров на курорты
В Каире можно увидеть сердце Египта — пирамиды, а также музеи, мечети, коптскую церковь Пресвятой Девы Марии — один из старейших христианских храмов, чья история восходит к III веку нашей эры. Из-за того, что она расположена над бастионами римского форта, ее еще называют Аль-Муалляка (в переводе с арабского "подвешенная" или "висячая").

"Будет гораздо больше предложений, — уверен Амр эль-Эзаби. — Например, Каир плюс Александрия, которая находится на побережье Средиземного моря в трех часах езды от столицы Египта. Каир плюс Эль-Сухна — фешенебельный курорт на Красном море".

Также туроператоры, по его словам, могут предлагать туры в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. "Я бы рекомендовал туристам провести пару ночей в Каире, а потом отправиться на курорты", — говорит советник.

Переходный период

© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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По поводу цен он подчеркнул, что трансфер (от пяти часов на автобусе) стоит недорого, а вот регулярная перевозка, тем более летом, дешевой быть не может. Отели же с 2015 года не подорожали.

"Мы рассматриваем эти перелеты как переходный период. Наша задача — выяснить, как этот новый формат поездок повлияет на турпоток", — подчеркивает Амр эль-Эзаби.

Он уверен: российским туркомпаниям нужно полдня, чтобы возобновить программы, достаточно лишь связаться с принимающей стороной. Ранее советник сообщал, что от восьми до десяти российских туроператоров ведут переговоры о возвращении на египетский рынок.

Сити-брейк в Каире

© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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В нескольких крупных компаниях, таких как Coral Travel, "Пегас туристик", AnexTour, сказали, что не планируют возобновлять работу с Египтом до возвращения чартерных рейсов.

"Агентства обращаются к нам по этому вопросу. Но пакетные туры и их стоимость будут формироваться только после официального запуска чартерных авиаперелетов, — говорит заместитель генерального директора туроператора Anex Tour Яна Муромова. — Со стороны нашей принимающей компании наземное обслуживание готово уже сейчас".

На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аналитики подтвердили, что цены в египетских отелях остаются самыми низкими
PR-директор Tez Tour Лариса Аханова, напротив, подчеркнула: в компании ждут регулярных перелетов. "Наш офис в Египте не прекращал работу, так что туры мы сможем организовать в любой момент", — уточняет она.

Основное предложение — сити-брейк в Каире (пирамиды, музеи, коптские церкви), а далее — полноценный отдых в Хургаде или Шарм-эш-Шейхе. "Также мы рассматриваем возможность объединения Каира и Александрии с продолжением тура на курортах", — говорит Аханова.

Эль-Сухна, по ее словам, действительно хороший вариант, это молодой, динамично развивающийся курорт, но сейчас он ориентирован в основном на местных. Российские туристы предпочтут коралловые рифы Хургады или Шарм-эш-Шейха, проверенную инфраструктуру.

От тысячи долларов

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов
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Только вот дешевыми такие туры уже не назовешь. "Цена на билеты не очень привлекательна, но и их себестоимость примерно на этом уровне", — объясняют эксперты.

"Минимальная цена недельного тура на двоих с перелетом, трансфером и проживанием в трехзвездочной гостинице  с "все включено" — от тысячи долларов, — поясняет Лариса Аханова. — Полноценный комбинированный тур: экскурсионная программа в Каире и отдых на побережье — обойдется в полторы тысячи. Если требуется пятизвездочный отель — от двух тысяч".

По ее словам, запросы на проживание в Египте есть: "На туристической выставке MITT каждый второй турагент или обычный посетитель подходил к представителям отелей Египта и спрашивал: "Когда же, когда?"

Чартеры нужны к осени

© Фото : Pyramisa Hotels & Cruises Отель Piramisa Blue Lagoon на египетском курорте Хургада
© Фото : Pyramisa Hotels & Cruises
Отель Piramisa Blue Lagoon на египетском курорте Хургада

На отсутствие туристов Египет уже не жалуется. В 2017 году турпоток в страну вырос на 55% и достиг 8,5 миллиона человек. Из Германии, возобновившей рейсы в Шарм-Эш-Шейх в 2016 году, приехали 1,2 миллиона туристов, из Украины — 800 тысяч. Также в пятерку лидеров вошли Саудовская Аравия, Китай и Иордания.

Не восстановился поток лишь из России и Великобритании. Причем ограничения британцев касаются только полетов в Шарм-эш-Шейх, все остальные туристические зоны открыты.

Пляж отеля Жасмин в египетской Хургаде
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Отели Египта показали максимальный рост загрузки за семь лет
"Отели Хургады на данный момент заполнены на 70%, в Шарм-эш-Шейхе меньше туристов, какие-то гостиницы продаются лучше, какие-то хуже. Но мы большие надежды возлагаем на наше сотрудничество с Россией", — говорит Амр эль-Эзаби.

Советник рассказал, что российские туроператоры провели в Египте большую работу. Проинспектировали отели, высказали свои замечания, многие отельеры учли их и улучшили качество гостиниц.

По его мнению, если чартеры разрешат, то понадобится один сезон или даже его половина, чтобы российский турпоток восстановился.

"Особенно чартеры будут актуальны к октябрю, к началу высокого для Египта зимнего сезона, — говорит Лариса Аханова. — Пока же регулярная авиаперевозка в первую очередь востребована у деловых путешественников и самих египтян".

При этом она отмечает, что к тем туристам, которые полетят сейчас, будет самое внимательное и радушное отношение: "Египтяне соскучились по российским туристам, да и россияне ждут возвращения Египта".

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