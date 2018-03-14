Около десяти российских туроператоров планируют продавать путевки в Египет

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Около десятка российских туроператоров планируют продавать туристические путевки в Египет, после того как возобновятся прямые рейсы из Москвы в Каир, заявил РИА Новости советник министра туризма Египта Амр эль-Эзаби.

Ранее источник в египетской авиакомпании EgyptAir сообщил РИА Новости, что компания планирует совершить первый прямой рейс в Москву в воскресенье, 15 апреля. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщала, что возобновляет регулярные рейсы в столицу Египта с 11 апреля после более чем двухлетнего перерыва. Компания уже начала продажу билетов.

"Российские туроператоры уже ведут переговоры со своими египетскими партнерами — отелями, контрагентами — о предложениях для туристов. Сейчас от восьми до десяти российских туроператоров ведут переговоры о возвращении на египетский рынок. Это и туроператоры, которые уже работали там, как, например, Coral Travel, Vegas, Onlinetours, TUI, Natali Tours, BiblioGlobus. И новые, например, Elite-Travel", — сказал эль-Эзаби.

Он уточнил, что продажи туристических путевок начнутся сразу после возобновления полетов. По словам эль-Эзаби, также министерство туризма Египта предлагает российским туроператорам рассмотреть возможность организации туристических путевок на излюбленные российскими гражданами курорты Красного моря — Хургаду и Шарм-эш-Шейх — через Каир. "Сейчас мы обсуждаем это с туроператорами, и они демонстрируют свою заинтересованность. Понятно, что количество туристов в таком случае не будет сравнимо с тем уровнем, который был до прекращения полетов, но, тем не менее, они заинтересованы в этом", — сказал он.

Говоря о туристических местах в Каире, советник министра отметил, что столица Египта также может быть интересна российским гостям. "Каир, может быть, считается чуть более дорогим по сравнению с курортами Хургады и Шарм-эш-Шейха, но это характерно для многих стран — жизнь в больших городах всегда дороже. Мы приглашаем российских туристов в Каир, хотя правительство не устанавливает цен, мы занимаемся только продвижением", — сказал эль-Эзаби.

"Я считаю, что российские туроператоры могут заключить хорошие сделки, даже предлагая только Каир, особенно, если учесть, что есть много хороших отелей как в самом Каире, так и на его окраинах, рядом с пирамидами. Или, возможно, российские туристы захотят открыть для себя новые направления, как Эль-Сухна — город, который находится всего в часе езды от Каира и располагается на Красном море. Поэтому существует много возможностей, а Каир может стать отправной точкой. Поэтому мы очень рады тому, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение Москва-Каир", — заключил он.

Возобновление остановленных в ноябре 2015 года прямых рейсов между Москвой и Каиром ожидалось в феврале текущего года. Однако из-за продолжающихся переговоров по техническим и коммерческим вопросам начало полетов было перенесено. Как подтвердил источник в EgyptAir, сотрудники египетской компании уже получили разрешения для осуществления работы в "Домодедово", первые рейсы в Москву из Каира, по его словам, отправятся в последнюю неделю марта или первую неделю апреля. Аэропорт "Домодедово" поставил в расписание начало рейсов EgyptAir между двумя столицами с 18 марта.

Авиасообщение между столицами двух стран было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.