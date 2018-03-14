РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

Около десяти российских туроператоров планируют продавать путевки в Египет

16:2914.03.2018
(обновлено: 16:31 14.03.2018)
04023
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкСфинкс и пирамида в пригороде Каира. Архивное фотоСфинкс и пирамида в пригороде Каира. Архивное фото
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Около десятка российских туроператоров планируют продавать туристические путевки в Египет, после того как возобновятся прямые рейсы из Москвы в Каир, заявил РИА Новости советник министра туризма Египта Амр эль-Эзаби.

Табличка авиакомпании EgyptAir. Архивное фото
© AP Photo / Raphael Satter
EgyptAir планирует первый рейс в Москву на 15 апреля

Ранее источник в египетской авиакомпании EgyptAir сообщил РИА Новости, что компания планирует совершить первый прямой рейс в Москву в воскресенье, 15 апреля. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщала, что возобновляет регулярные рейсы в столицу Египта с 11 апреля после более чем двухлетнего перерыва. Компания уже начала продажу билетов.

"Российские туроператоры уже ведут переговоры со своими египетскими партнерами — отелями, контрагентами — о предложениях для туристов. Сейчас от восьми до десяти российских туроператоров ведут переговоры о возвращении на египетский рынок. Это и туроператоры, которые уже работали там, как, например, Coral Travel, Vegas, Onlinetours, TUI, Natali Tours, BiblioGlobus. И новые, например, Elite-Travel", — сказал эль-Эзаби.

Он уточнил, что продажи туристических путевок начнутся сразу после возобновления полетов. По словам эль-Эзаби, также министерство туризма Египта предлагает российским туроператорам рассмотреть возможность организации туристических путевок на излюбленные российскими гражданами курорты Красного моря — Хургаду и Шарм-эш-Шейх — через Каир. "Сейчас мы обсуждаем это с туроператорами, и они демонстрируют свою заинтересованность. Понятно, что количество туристов в таком случае не будет сравнимо с тем уровнем, который был до прекращения полетов, но, тем не менее, они заинтересованы в этом", — сказал он.

Города мира. Каир. Архивное фото
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
"Аэрофлот" открыл продажу билетов в Каир на своем сайте

Говоря о туристических местах в Каире, советник министра отметил, что столица Египта также может быть интересна российским гостям. "Каир, может быть, считается чуть более дорогим по сравнению с курортами Хургады и Шарм-эш-Шейха, но это характерно для многих стран — жизнь в больших городах всегда дороже. Мы приглашаем российских туристов в Каир, хотя правительство не устанавливает цен, мы занимаемся только продвижением", — сказал эль-Эзаби.

"Я считаю, что российские туроператоры могут заключить хорошие сделки, даже предлагая только Каир, особенно, если учесть, что есть много хороших отелей как в самом Каире, так и на его окраинах, рядом с пирамидами. Или, возможно, российские туристы захотят открыть для себя новые направления, как Эль-Сухна — город, который находится всего в часе езды от Каира и располагается на Красном море. Поэтому существует много возможностей, а Каир может стать отправной точкой. Поэтому мы очень рады тому, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение Москва-Каир", — заключил он.

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В МИД обсудили с послом Египта справедливое распределение вод Нила

Возобновление остановленных в ноябре 2015 года прямых рейсов между Москвой и Каиром ожидалось в феврале текущего года. Однако из-за продолжающихся переговоров по техническим и коммерческим вопросам начало полетов было перенесено. Как подтвердил источник в EgyptAir, сотрудники египетской компании уже получили разрешения для осуществления работы в "Домодедово", первые рейсы в Москву из Каира, по его словам, отправятся в последнюю неделю марта или первую неделю апреля. Аэропорт "Домодедово" поставил в расписание начало рейсов EgyptAir между двумя столицами с 18 марта.

Авиасообщение между столицами двух стран было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.

Комментировать
Туризм
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена