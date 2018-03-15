Московские школьники отправятся на лыжах до Арктики

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Экспедиционный отряд московских школьников в апреле отправится на лыжах до Северного полюса под руководством известного путешественника Матвея Шпаро, сообщили в пресс-службе ГБУ "Лаборатория путешествий" в четверг.

Как пояснили в учреждении, путешествие школьники совершат в рамках нового образовательного проекта "Большая Арктическая Экспедиция", который объединил уже свыше 800 учеников московских школ.

"Московские школьники, участники "Большой Арктической Экспедиции" под руководством известного путешественника Матвея Шпаро, готовятся отправиться в Арктику. 16 марта 40 участников "Большой Арктической Экспедиции" отправляются в Карелию на учебно-тренировочные сборы "Полюс зовет!". Это будет финальный отборочный этап в один из основных экспедиционных отрядов, которому в апреле 2018 года предстоит достичь на лыжах Северного полюса", — говорится в сообщении.

В "Лаборатории путешествий" пояснили, что отряду предстоит преодолеть сложный маршрут по зимней тайге в условиях, максимально приближенных к арктическим, выполнить физиологический и психологические тесты и доказать право участвовать в непростом лыжном походе.

"Самое важное – это мечтать. Девчонки и мальчишки, которые решились отправиться в это сложное путешествие, – очень разные, но есть одно, что их объединяет, – они мечтатели. Если у тебя есть правильная цель, то все можно преодолеть, всему можно научиться. И наша экспедиция – этому яркий пример", — отметил Шпаро, слова которого приводятся в сообщении.

Жители, которые пожелают проводить школьников в сборы "Полюс зовет!", могут прийти в пятницу в 18.00 в зал №1 Ленинградского вокзала, добавили в учреждении.