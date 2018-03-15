"Победа" планирует в 2018 году перевезти более шести миллионов пассажиров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Авиакомпания-лоукостер "Победа" рассчитывает в 2018 году перевезти более 6 миллионов пассажиров, сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков.

"Суммарно мы должны перевезти больше 6 миллионов пассажиров, из них минимум миллион мы перевезем из аэропорта "Пулково", — сказал он. Калмыков также отметил, что в этом году авиакомпания получит еще 6 воздушных судов.

"Мы в этом году получаем еще 6 воздушных судов, у нас сейчас 18 уже их… Мы растем активно, "Победа" очень востребованный продукт, мы показываем самую высокую загрузку среди российских авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы в России", — отметил он.

Авиакомпания "Победа" начала летать в Санкт-Петербург в октябре 2015 года. В 2017 году авиакомпания обслужила в Петербурге 463,6 тысячи пассажиров. За 2017 год "Победа" перевезла 4,6 миллиона пассажиров, таким образом рост пассажиропотока в 2018 году может составить более 30%.

"В этом году "Победа" вдвое увеличивает сеть маршрутов из аэропорта "Пулково" и втрое количество рейсов, которые мы будем выполнять. То есть мы не только расширяем географию полетов, но и увеличиваем частоты по существующим направлениям. Мы очень серьезно расширяемся по внутрироссийским рейсам, большинство из которых являются уникальными, и серьезно смотрим на международные рейсы, видя значительный отложенный спрос петербуржцев и жителей Ленинградской области на поездки за рубеж по низким ценам", — отметил Калмыков.