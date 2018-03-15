В России отметили рост числа американских туристов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Число туристов из США в России выросло за девять месяцев 2017 года на четверть, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

"У нас очень хорошая динамика въездного потока из США. Хотя у нас там даже еще нет национальных туристских офисов. За девять месяцев 2017 года погранслужба ФСБ России зафиксировала рост числа въезжающих в страну американских туристов на 25 процентов по отношению к аналогичному периоду 2016-го", — сказал он в интервью "Известиям".

По его словам, "антироссийская пропаганда вызывает у американских граждан большой интерес к нашей стране".

"Так часто случается. Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть. Западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию Российской Федерации, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну", — пояснил Сафонов.