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Туризм
Туризм

Крабы, балы и город куража: чем Россия удивляет иностранцев

08:0015.03.2018
(обновлено: 08:21 15.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей СазоновПерейти в фотобанкГорода России. ВоронежГорода России. Воронеж
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Светлана Баева. За десять дней до открытия чемпионата мира по футболу иностранные болельщики смогут приехать в Россию без виз. Времени хватит не только на футбол (после финала разрешено остаться в стране еще на десять безвизовых дней), но и на туристические поездки.

О том, как регионы, не попавшие на карту мундиаля, планируют привлекать иностранных туристов и что этому пока мешает, — в материале РИА Новости.

Новые предложения

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМеждународная выставка "Интурмаркет-2017"
© РИА Новости / Максим Блинов
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Международная выставка "Интурмаркет-2017"

Почти 80 российских регионов объединились в Москве на туристических выставках "Интурмаркет" и MITT, чтобы показать свои новые программы.

Предложения самые разные. Можно прогуляться по Новосибирску с местными жителями и даже угодить в ГИБДД (хороший повод для поста в блог), увидеть Воронеж как "город куража", очутиться вдруг в Смоленске 1812 года или подержать в руках живого краба в Приморье.

Свежие устрицы
© Depositphotos / JPCPROD
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По словам Сергея Ромашкина, гендиректора крупного туроператора по въездному туризму, у каждого региона свои "фишки", но надо понимать, что сразу путешественники из России или других стран не поедут в какой-то определенный город, далекий от привычных туристических маршрутов.

"Подавляющее большинство гостей Байкала — это жители Иркутской и соседних областей. Или вот Камчатка жалуется: москвичи к нам не летают, — говорит эксперт. — Но прежде всего регионам стоит ориентироваться на туристов, которые находятся рядом, по соседству. Когда удастся достичь локальной, а затем и всероссийской известности, поедет и вся Россия (как, например, в Великий Устюг), потом иностранцы".

© РИА Новости / Юрий КаверПерейти в фотобанкВеликий Устюг
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Великий Устюг

В любом случае время для продвижения новых туристических программ еще есть, и во многих регионах сейчас активно ищут пути выхода на потенциальных туристов — как российских, так и зарубежных.

Серая лошадка

"Туриста, который путешествовал по Европе, другим странам, интересуют скорее не новые знания, а новые эмоции, — считает директор Туристско-информационного центра Воронежа Геннадий Малыш. — Люди устают от традиционных маршрутов".

Слет студенческих отрядов в Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Он называет Воронежскую область "серой лошадкой". Такая своеобразная игра слов, поясняет Геннадий. С одной стороны, это родина орловского рысака, именно здесь находится старейший в России Хреновской конный завод, с другой — регион пока мало заметен на туристической карте страны.

"Мы предлагаем двух-трехдневные маршруты, включающие обзорную экскурсию по городу и посещение мест, уникальных для центральной России", — говорит Геннадий Малыш.
Это, например, храмы в меловых пещерах. Глубина ходов храмового комплекса 70 метров, там пять уровней.

"Еще в Воронеже воссоздан корабль "Гото Предестинация", который Петр I построил на воронежской верфи впервые без участия иностранных инженеров", — рассказывает Геннадий Малыш.

В конце XVII века российский военный флот остро нуждался в морских кораблях, хорошо вооруженных артиллерией. В 1698 году был заложен первый российский линейный корабль "Гото Предестинация" ("Божье Предвидение") — представитель самого мощного класса судов того времени.

Это, кстати, весьма интересный проект, который в будущем может сравниться с экскурсиями на "Аврору" в Санкт-Петербурге или на корабль-музей "Васа" в Стокгольме.

Нашлось место и эмоциям. Воронежское Comedy Center Show своей песней подарило городу слоган: "Воронеж — город куража".

"Москвичи, приезжая сюда, чувствуют себя в своей тарелке. Например, один из известных в столице региональных брендов — воронежская мраморная говядина, — рассказывает Геннадий Малыш. — На поклонников футбола, которые поедут через Воронеж, будут ориентироваться рестораны, бары, музыкальные клубы".

Кому — на бал, кому — в наполеоновскую армию

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУчастник военно-исторической реконструкции Бородинского сражения
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Участник военно-исторической реконструкции Бородинского сражения

В Пензенской области, граничащей с Мордовией, к приему болельщиков подошли иначе.

Фестиваль ухи в Саратовской области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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"Мы находимся в 2,5 часах езды от Саранска. Так что во время чемпионата у нас забронированы все гостиницы. Сейчас мы стараемся адаптировать наши туристические программы под иностранцев, — рассказывает представитель местной туристической компании Рафик Даркин. — Например, в стандартном маршруте по лермонтовским местам мы сделали акцент на русские традиции. Добавили обед в стиле XVIII века, балы. Хотим показать русскую жизнь XVIII-XIX веков".

В Смоленске же, который в целом на рост турпотока из-за ЧМ-2018 не рассчитывает, еще в прошлом году запустили театрализованные экскурсии. "У нас есть программы, посвященные петровским временам, 1812 году, купечеству, советской эпохе", — говорит руководитель отдела по связям с общественностью Центра кластерного развития Смоленской области Мариана Двинянинова.

Ростов великий, жемчужина Золотого Кольца. Архив
© РИА Новости / Федор Вильнер
Города "Золотого кольца" будут сами решать, кого принимать в свои ряды
Например, на экскурсии "Стопами наполеоновских солдат" гости знакомятся с бытом русской и французской армий времен войны 1812 года, а также с жизнью в занятом французами городе. В сопровождении солдата армии Наполеона туристы совершат прогулку по Смоленску, осмотрят памятники войны 1812 года, побывают на Королевском бастионе и в Свято-Успенском кафедральном соборе.

I am Novosibirsker

Необычные экскурсии предложил Новосибирск. "Многие иностранные туристы едут по Транссибу. Естественно, мы показываем достопримечательности, связанные с этой магистралью, — говорит сотрудник местной принимающей компании Анастасия Поротникова. — Но есть уникальные пешеходные экскурсии по городу — I am Novosibirsker. Австралийцы, англичане, голландцы и другие гости гуляют по городу с обычными местными жителями, знающими языки".

 

Иностранцы катаются на трамваях, обедают в местных кафе, погружаются в повседневную жизнь Новосибирска. "Один раз я вела такую прогулку, а накануне у меня произошло ДТП, нужно было посетить ГИБДД. Иностранец, которого я сопровождала, решил пойти со мной. Опыт оказался для него неожиданным, он много фотографировал, написал в блог", — рассказывает Анастасия. По ее словам, также очень популярны у иностранных туристов ужины в семьях.

 

Grab a crab

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкОткрытие выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Открытие выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017

Один из самых дальних от городов — участников чемпионата регион Приморье все равно надеется на мундиаль. "Мы продолжаем работать по бренду "Восточное кольцо России": россияне все больше путешествуют внутри страны. Плюс болельщики смогут приехать в Россию за 10 дней до матча или продолжить путешествия после финала. Такие программы, как "Золотое кольцо" или "Восточное кольцо", будут востребованы", — уверена директор туристическо-информационного центра Приморского края Дарья Гусева.

Авиакомпании сейчас предлагают билеты во Владивосток из Москвы по самым низким тарифам — семь тысяч рублей в один конец. Подобных билетов немного, примерно по тридцать на рейс, но они есть.

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© РИА Новости . Александр Пирагис
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По словам Дарьи, регион тестирует новый бренд Go2Primorye. В ТОП-10 must see ("то, что нужно увидеть") вошли заповедники, национальные, сафари- и скульптурные парки, мистическая гора Пидан. Существует множество легенд о ее возникновении, а местные жители называли ее "камни, насыпанные богом".

Там же есть развлекательный комплекс с казино (единственная зона Дальнего Востока России, где деятельность игорных заведений официально разрешена).

"Новое направление — гастрономия. Летом у нас проходит фестиваль "Держи краба". В переводе на английский это звучит очень забавно — Grab a crab", — уточняет Гусева.

Не хватает хороших гостиниц и разнообразных ресторанов

© Depositphotos / ymgermanЗавтрак в номер в отеле
© Depositphotos / ymgerman
Завтрак в номер в отеле

"Любые оригинальные решения хороши, но главное — удастся ли привлечь туристов в регион. Это сделать трудно по объективным и субъективным причинам: отсутствие аэропортов, дорогие перелеты, плохие дороги, большие расстояния между городами, мало хороших гостиниц, — говорит руководитель департамента въездного туризма "КМП Групп" Александр Макляровский. — Даже в Москве и Санкт-Петербурге их порой не хватает".

Еще одна проблема, мешающая привлечению иностранцев, — отсутствие специализированной инфраструктуры.

Не хватает ресторанов с халяльной, кошерной, веганской кухней. Во многих российских городах сложно найти заведения, где бы в меню были фитнес-блюда, вкусное, но здоровое, правильное питание.

"Для Тулы, например, это не так страшно — гости могут приехать в город и быстро вернуться в Москву, — считает эксперт. —  Но если речь идет об удаленных регионах, то это действительно проблема".

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