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Туризм
Туризм

НЛО по расписанию: в России набирает популярность аномальный туризм

08:0012.03.2018
(обновлено: 08:21 12.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСлет студенческих отрядов в Омской областиСлет студенческих отрядов в Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В России все больший интерес вызывает так называемый аномальный туризм, совмещающий отдых с возможностью своими глазами увидеть необъяснимые явления.

Загадочное притягивает людей, и турагентства этим пользуются.

Где искать йети, призрак Двуликой, светящиеся шары, левитацию и изменение времени — в материале РИА Новости.

Медведицкая гряда, Волгоградская область

© Фото : Наталья Хитрова Медведицкая гряда
© Фото : Наталья Хитрова
Медведицкая гряда

Медведицкая гряда — цепь невысоких (200-300 метров) холмов, где, как считается, можно увидеть летающие огни и сферические объекты. Здесь часто возникают шаровые молнии, а так называемый Склон бешеных молний каждую грозу притягивает множество электрометеоров.

Максим Музалевский организовывает поездки на гряду в сопровождении известного исследователя Медведицкой аномалии Юрия Чернышева.

© Фото : Наталья Хитрова Медведицкая гряда
© Фото : Наталья Хитрова
Медведицкая гряда

"Мы не пытаемся убедить в реальности аномального, просто подводим к грани и предоставляем право решать самому — верить или нет, — говорит Максим. — И для скептиков может быть интересным пообщаться с местными, понаблюдать социокультурный феномен веры людей в сверхъестественное".

Когда он с друзьями первый раз посетил эти места, разразилась гроза, в Склон бешеных молний начали бить разряды. Все спешно собрали вещи и уехали. Но однажды Максим ощутил здесь что-то странное:

"В какой-то момент я перестал узнавать хорошо знакомую мне дорогу. Это прошло через полчаса. Не могу сказать, что послужило причиной — аномальность местности или самовнушение".

Однодневная поездка из Саратова обойдется в две тысячи рублей, трехдневная — около 10 000 рублей.

Молебка, Пермский край

© Фото : Алексей Королев Аномальная зона Молебка
© Фото : Алексей Королев
Аномальная зона Молебка

На звание самой аномальной в России также претендует Молебская зона, где, по словам уфологов, появляются НЛО, светящиеся шары, меняется ход времени, возникают миражи и наблюдается левитация предметов.

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Алексей Королев, уфолог с 10-летним стажем, руководитель проекта "Аномальный туризм на Урале", водит туристов в Молебку уже шестой год.

"Мы с группами видели следы лесного человека, йети, — рассказывает он. — Девять осин, каждая толще человеческой руки, были сломаны на высоте около трех метров, это как раз рост йети, по свидетельствам очевидцев". Наблюдал Алексей с туристами и летающие искры — на другой стороне реки, в полусотне метров.

Он поясняет, что аномальные явления происходят циклично и, по прогнозу, в этом году лето будет на них очень богатым.

© Фото : Алексей Королев Аномальная зона Молебка
© Фото : Алексей Королев
Аномальная зона Молебка

Алексей отмечает, что скептиков приезжает немного — им не хочется тащиться в такую даль, но иногда в группах попадаются те, кто отправились в путешествие за компанию. "И всегда интересно наблюдать, как такой человек, сталкиваясь с непонятным, меняется на глазах", — добавляет уфолог.

Трехдневный тур с проживанием в гостевом доме в селе Молебка стоит от восьми тысяч рублей, проход со своим снаряжением — около четырех. Плюс перелет до Перми.

Перевал Дятлова, Северный Урал

© РИА Новости / Дмитрий ДебабовПерейти в фотобанкГора Народная
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
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Гора Народная

В конце февраля на перевале Дятлова пропал турист. Через три дня его нашли спасатели. Этот перевал назван в честь туристической группы Игоря Дятлова из девяти человек, погибшей здесь при загадочных обстоятельствах в феврале 1959 года. О том, что тогда произошло, до сих пор горячо спорят. Выдвигались разные версии, в том числе конспирологические, техногенные и мистические.

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© РИА Новости / Александр Кряжев
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Прикоснуться к загадке, попробовать подтвердить или опровергнуть ту или иную версию гибели группы Дятлова может каждый. Стоимость семидневного тура — около 15 тысяч рублей. В эту сумму входит трехразовое питание на маршруте, групповое снаряжение, сопровождение, страховка. Отдельно оплачивается трансфер до города Ивделя: билет на самолет до Екатеринбурга, далее — автобусом за тысячу рублей.

Инструктор и организатор турпоходов Сергей Попов, ходивший на перевал, уверен, что все разговоры про аномалию — не более чем пиар.

"Это привлекает ежегодно десятки, а то и сотни туристов, — говорит Сергей. — Несчастные случаи происходят везде, просто трагедию на перевале в свое время засекретили. А все тайное, непонятное, рождает домыслы и легенды".

Другие удивительные места

© Фото : Станисалав КорневУрочище Шушмор
© Фото : Станисалав Корнев
Урочище Шушмор

В Калужской области есть урочище Шушмор. За визиты НЛО, оптические аномалии, исчезновения людей в лесу и на болоте его прозвали "Бермудским треугольником Мещёры".

Двухдневный джип-тур с проживанием в доме отдыха и питанием стоит 15 тысяч рублей. Отдельно оплачивается трансфер до Владимира.

А в пятидесяти километрах от столицы, рядом со станцией Силикатная, находится пещера Силикаты, или Девятовские каменоломни. Здесь с XVIII до начала XX века добывали камень для строительства Москвы.

Сейчас сюда водят экскурсии для интересующихся спелеологией и аномальными явлениями. Говорят, что в пещере обитают два призрака — Дух белого спелеолога и Двуликая — с лицом молодой девушки и старухи.

Однодневный поход стоит около двух тысяч рублей вместе с арендой оборудования и питанием.

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