Спасатели нашли туриста, пропавшего в районе перевала Дятлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Спасатели обнаружили туриста, пропавшего в районе перевала Дятлова на севере Свердловской области, сообщает в пятницу региональное ГУ МЧС.

Ранее организатор снегоходных экспедиций Константин Кузнецов рассказал РИА Новости, что туриста, возвращающегося с маршрута, около горы Отортен встретил местный охотник-манси. Мужчина с охотником не поехал, а продолжил движение к перевалу Дятлова. По словам охотника, с туристом все нормально, он только стер ноги и, судя по всему, поэтому, а также в силу непогоды, выбился из графика похода. Сообщалось, что координаты нахождения туриста были переданы в МЧС и спасатели двинулись ему на встречу.

"Сегодня, в полдень, в 25 километрах от базы Ильича, в районе перевала Дятлова, свердловские спасатели нашли потерявшегося мужчину. Состояние мужчины удовлетворительное. Сотрудники МЧС вместе с ним возвращаются обратно", — уточняет МЧС.

Заявление о пропавшем туристе поступило от его жены 28 февраля. Пропавший — житель города Екатеринбург, 1969 года рождения. Он 11 февраля в одиночку ушел в туристическо-познавательный маршрут в район перевала Дятлова и до настоящего времени не вернулся. Планируемая дата выхода туриста с маршрута была 27 февраля. Известно, что регистрацию в МЧС он не проходил.

По информации областного ГУ МЧС, в поисковой операции были задействованы спасатели Ивдельского поисково-спасательного отряда, Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Всего 15 человек, восемь единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.

Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили, выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.