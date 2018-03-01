Эксперты выяснили как изменился объем продаж авиабилетов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Эксперты электронных систем бронирования путешествий выяснили, что средний объем продаж авиабилетов в РФ в период с декабря по февраль сохранился на уровне предыдущего зимнего сезона, а также определили самые популярные направления зимнего отдыха у российских туристов.

Аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix определили, что число продаж авиабилетов за границу ушедшей зимой выросло на 4% по сравнению с зимним сезоном прошлого года, при этом по России рост составил только 0,5%.

"Объем продаж авиабилетов в прошедшем зимнем сезоне практически не изменился по сравнению с прошлым годом, учитывая, что последние несколько лет мы наблюдали постоянный рост в процентах в не менее чем двухзначных цифрах", — заявил гендиректор Biletix Александр Сизинцев.

"Как по внешним, так и по внутренним направлениям стоимость авиабилетов выросла: за границу рост среднего чека за авиабилет туда-обратно составил 12%, с 13,2 тысячи рублей до 14,9 тысячи рублей, по России – с 5,3 тысячи рублей до 6 тысяч рублей, то есть также на 12%. В целом, перелеты по России в 2,5 раза дешевле, чем за границу", — рассказал РИА Новости глава пресс-службы компании Григорий Луговой.

По данным Biletix, ушедшей зимой доля проданных авиабилетов по внутренним направлениям составила 61%, по международным – 39%. В прошлом году данное соотношение составляло 62% и 38% соответственно.

Куда летали россияне

Эксперты сервиса выяснили, что самыми популярными внутренними направлениями прошедшей зимы стали Сочи, Минеральные воды, Краснодар, Симферополь и Санкт-Петербург. В топ-5 зарубежных направлений вошли Тбилиси, Стамбул, Пхукет, Кишинев и Тель-Авив.

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали бронирования авиабилетов зимой 2017-2018 годов и выяснили, что 83,9% всех перелетов в этот период пришлось на внутренние рейсы. За год эта цифра практически не изменилась, прошлой зимой она равнялась 84,4%.

Любопытно, что по их данным, россияне этой зимой стали реже летать в Европу, доля снизилась с 5% до 4,6%. При этом доля перелетов и в страны ближнего, и в страны дальнего зарубежья, хоть и несущественно, но выросла.

Внутренние маршруты

"Самым популярным внутренним маршрутом зимы стал Москва-Краснодар. На его долю пришлось 4,9% всех купленных билетов. Стоимость перелета в обе стороны за год снизилась на 21% — с 7,2 до 5,7 тысячи рублей. Любопытно, что за год маршрут в Краснодар сумел подняться с третьей позиции рейтинга на первую", — считают в Туту.ру.

Незначительно уступая, второе место занимают рейсы из Москвы в Сочи. За год маршрут потерял одно место в рейтинге, его доля снизилась с 5,4% до 4,8% от всех проданных по стране билетов. Одной из причин этого мог стать рост цен по маршруту. Если прошлой зимой путешественники отдавали за перелет в обе стороны 7,6 тысячи рублей, то сейчас стоимость билетов выросла на 12,1% до 8,5 тысячи рублей.

Третье место досталось Крыму с вылетами из Москвы. На долю полуострова приходится 3,7% билетов. За год стоимость перелетов по маршруту практически не изменилась и составляет 8,3 тысячи рублей за билеты в две стороны.

Также в десятку лидеров вошли Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Екатеринбург, Самара, Казань и Уфа.

Зарубежные маршруты

Самым популярным зарубежным маршрутом у клиентов Туту.ру стал Кишинёв, сюда купили каждый десятый билет за границу. На втором месте оказался Ереван, на третьем — Минск.

"Эти города — традиционные лидеры предпочтений у путешественников. Их популярность можно объяснить близостью, невысокими ценами как на перелёты, так и внутри страны, а также наличием стыковочных маршрутов.

Например, рейсами Air Moldova, которые осуществляются с пересадкой в Кишинёве, можно недорого улететь в Италию и другие страны в Европе. Порой экономия по сравнению с прямым рейсом можно составить 100%, а бонусом путешественник получает возможно посмотреть на ещё один город", — прокомментировал ситуацию специалист по связям с общественностью Туту.ру Тимур Юсупов.

Согласно данным компании, лидерство в Европе в этом зимнем сезоне, как и годом ранее, осталось у Праги. На нее приходится 6,5% всех проданных в этом сегменте билетов (прошлой зимой — 6,9%). За год стоимость билетов по направлению снизилась на 5,1% до 20,6 тысячи рублей за перелет в обе стороны. На втором месте оказался Берлин (3,8%, 15,7 тысячи рублей), на третьем — Мюнхен (3,7%, 20 тысяч рублей).

Кроме того, в топ-10 вошли рейсы из Москвы в Ригу, Вену, Париж, Рим, Милан и Дюссельдорф, а также перелеты между Петербургом и Прагой.