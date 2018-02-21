В Ростуризме раскрыли подробности турмаршрута "Восточное кольцо"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Новый межрегиональный туристический маршрут "Восточное кольцо России" привлечет внимание к 12 регионам страны, входящим в этот проект, и будет способствовать росту их конкурентоспособности в качестве туристических направлений, заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на заседании оргкомитета Тихоокеанского туристского форума.

Основное внимание на Четвертом Тихоокеанском туристском форуме, который пройдет 17-20 мая 2018 года во Владивостоке на острове Русский, будет уделено теме продвижения межрегионального туристского маршрута "Восточное кольцо России".

"Привлекая внимание туристов к 12 входящим в проект субъектам Российской Федерации и повышая их узнаваемость, бренд "Восточное кольцо" будет способствовать росту их конкурентоспособности в качестве туристических направлений, увеличению турпотока и, как следствие, стимулировать социально-экономическое развитие дальневосточных и сибирских территорий в интересах повышения качества жизни населения", – подчеркнул Сафонов.

Глава Ростуризма отметил, что перед субъектами Дальневосточного и Сибирского федеральных округов стоит задача по формированию и продвижению высококачественного туристского продукта на базе "Восточного кольца России".

Он также напомнил, что в рамках Восточного экономического форума было подписано соглашение по реализации межрегионального туристского проекта "Восточное кольцо России" и сформирован план совместных мероприятий, который планируется к подписанию в рамках выставки "Интурмаркет" в марте текущего года.

"Тихоокеанский туристский форум зарекомендовал себя эффективной профессиональной площадкой для развития диалога и создания устойчивой платформы для взаимодействия и объединения конкурентных преимуществ регионов российского Дальнего Востока и Сибири в целях привлечения туристских потоков из центральной и западной части России, а также и из-за рубежа", – подчеркнул Сафонов.