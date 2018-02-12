Чем удивит Кубань: новые туристические проекты Краснодарского края

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. На Инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи 15-16 февраля, инвесторам предложат проекты по строительству туристских кластеров и деревень, санаторно-курортных комплексов, отелей и многих других объектов туриндустрии. Об этом заявили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.
Проекты будут представлены по семи экономическим зонам, на которые разделяется территория Краснодарского края (согласно принятой cоциально-экономической стратегии развития Кубани до 2030 года).
Так, город-курорт Анапа (Черноморская экономическая зона) предложит инвесторам проекты по строительству пятизвездочного санаторного комплекса стоимостью свыше одного миллиарда рублей. Также среди предложений парка развлечений (стоимостью более 800 миллионов рублей) и ледового дворца (за 160 миллионов рублей).
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что выставочный стенд региона традиционно будет самым большим на Инвестиционном форуме. В этом году его площадь составит 2 тысячи квадратных метров.
Также Кубань на форуме представит проект расширения образовательного центра "Сириус". По словам главы региона в Сочи будут презентованы школа и концертный комплекс с двумя сценами.
Школу планируют построить уже в этом году. В ней предусмотрены 50 учебных лабораторий, многофункциональные открытые пространства с возможностью трансформации, естественно-научные лаборатории, оснащенные современным оборудованием, выставочные и форумные пространства, библиотека.
Концертный комплекс "Сириус", включающий большой зал на 1,2 тысячи зрителей и камерный зал на 300 зрителей, откроют в 2021 году. Начало строительства запланировано на 2018 год.
Краснодарский край занимает третье место в рейтинге аналитического агентства Турстат по числу туристов, отдохнувших в регионе за новогодние праздники 2018 года, приняв шестьсот тысяч человек, что на 19% больше соответствующего показателя 2017 года.