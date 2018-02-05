Стенд Краснодарского края станет самым масштабным на инвестфоруме в Сочи

КРАСНОДАР, 4 фев — РИА Новости, Светлана Берило. Стенд Краснодарского края площадью около 2 тысяч квадратных метров станет самым масштабным на Российском инвестиционном форуме (РИФ); проекты края будут представлены в семи различных зонах, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Краснодарскому краю есть, что предложить инвесторам и что показать гостям форума. Стенд региона будет традиционно самым масштабным, в этом году в основе его концепции — cоциально-экономическая стратегия развития Кубани до 2030 года. В документе мы разделяем край на семь экономических зон, у каждой — своя специализация. По такому же принципу будут представлены проекты муниципалитетов", — отметил Кондратьев. Собеседник уточнил, что общая площадь стенда региона составит около 2 тысяч квадратных метров.

"Кроме того, мы впервые привезем флагманские проекты — это целый комплекс инвестпредложений по формированию экономических кластеров. Такой формат презентации выбран для комфорта инвесторов – мы сразу обозначаем приоритеты края в развитии той или иной территории", — добавил губернатор.

Муниципалитеты Краснодарского края в рамках форума представят около 440 инвестпредложений на сумму порядка 170 миллиардов рублей.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров Форума. Официальным оператором мероприятия выступает Фонд "Росконгресс".

Агентство "РИА Новости|Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса-2018 и обеспечивает online трансляцию новостей форума на площадке. Организатором НРБ-2018 выступает Российский союз промышленников и предпринимателей.