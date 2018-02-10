"Аэрофлот" ужесточит контроль за провозом ручной клади

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. "Аэрофлот" с 15 февраля ужесточает контроль за провозом ручной клади, сообщается на сайте компании.

Контроль будет действовать как при регистрации, так и при выходе на посадку. Причем при несоответствии каких-либо параметров нормам, установленным "Аэрофлотом", пассажир будет обязан сдать ручную кладь в багаж и, в случае превышения бесплатной нормы багажа, оплатить его сверхнормативный вес. Если в таком случае пассажир не станет оплачивать провоз багажа, компания может отказать ему в перевозке.

Такая мера связана с жалобами пассажиров на нехватку места для размещения ручной клади на борту самолета.

При этом в компании отмечается, что нормы провоза ручной клади не изменяются, а лишь усиливается контроль за их соблюдением.