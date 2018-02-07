МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия", задержанный на 11 часов, вылетел из Пхукета в Москву, сообщили РИА Новости в перевозчике.

Рейс авиакомпании "Россия" из Пхукета (Таиланд) в Москву FV 5876 должен был прилететь в Москву 7 февраля в 19.00 мск, однако по техническим причинам рейс задержан на вылет до 20.30 по московскому времени и прибудет в шесть утра 8 февраля. Туристы туроператора "Библио-Глобус", которые должны были лететь этим рейсом, были своевременно проинформированы о переносе рейса и продолжили отдых в комфортных условиях, сообщали РИА Новости ранее в среду в пресс-службе компании.

"Рейс FV 5876 вылетел в 20.45 мск", — сообщили в "России" в среду.

Там пояснили, что самолет, выполнявший рейс FV 5875 "Москва ("Внуково") — Пхукет", вернулся в аэропорт вылета по причине срабатывания индикатора неуборки внешнего предкрылка. Экипаж незамедлительно принял решение о возвращении во "Внуково" по этой технической причине. Авиакомпания оперативно предоставила пассажирам рейса другой самолет для вылета. Собеседник агентства отметил, что во время ожидания вылета в аэропорту "Внуково" пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание.

Резервное воздушное судно, осуществлявшее перелет по рейсу FV 5875, вылетело в 6.13 по московскому времени и в 15.33 приземлилось в аэропорту Пхукета. Обратный рейс FV 5876 ожидала более длительная задержка в связи с извещением аэропорта "Внуково" об ограничениях по прилету с 2.00 до 6.00 по московскому времени четверга. По данной причине, добавили в авиакомпании, рейс смог вылететь только 7 февраля вечером по московскому времени.

Собеседник агентства отметил, что изначально пассажиры были проинформированы об изменении времени вылета из Пхукета. Им было рекомендовано по возможности не выезжать из отелей.

Некоторых пассажиров, которые прибыли в аэропорт, авиакомпания разместила в гостиницах, часть приняла самостоятельное решение остаться в стерильной зоне аэропорта, где им были предоставлены питание и напитки за счет авиакомпании.