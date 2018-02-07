Спать в тишине и пить воду из реки: почему в России входит в моду экотуризм

Житель деревни Шуваловка едет на санях во время празднования Масленицы в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга

Житель деревни Шуваловка едет на санях во время празднования Масленицы в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Телефон постоянно сотрясают уведомления, от суеты не скрыться, не хватает тишины. В отпуске снова попадаешь в многолюдный город или на шумный пляж, в толпу отдыхающих.

Неудивительно, что многие ищут психологической разгрузки, выбирая экотуризм вместо отелей со звездами. РИА Новости рассказывает, где в России можно по-настоящему слиться с природой.

Спрос растет

"Поток туристов на заповедные территории существенно вырос, — утверждает Оксана Ризнич, руководитель проектов по экологическому туризму эколого-просветительского центра "Заповедники". — Об экотуризме сейчас много говорят, и хочется верить, что он станет основной формой внутреннего туризма в России".

На волне моды на сознательное потребление и натуральность словом "экотуризм" стали называть и другие виды туризма, фактически — любой отдых вне цивилизации.

"Если же говорить об экологическом туризме в современном понимании, то здесь прежде всего важна мотивация к сохранению природы", — считает Оксана.

По мнению эксперта, экологический туризм должен помочь развитию регионов, сохранению этнического колорита, и как следствие — способствовать повышению благосостояния сельских жителей. Особо охраняемые территории можно считать некими опорными точками, вокруг которых формируется и философия экотуризма, и местная инфраструктура.

Зимняя природа

"Зимой туров не очень много, ведь природа спит, но есть возможность, к примеру, отправиться на Русский Север — в гости к оленеводам или к новорожденным тюленям, — рассказывает Татьяна Калишевская, генеральный директор "Центра экологических путешествий". — Летом у нас востребована Арктика, поскольку два летних месяца — это единственное время, когда комфортно наблюдать природу, жизнь в регионе".

На Север можно отправиться в тур "Ненецкие каникулы", за полярный круг. Туристы на снегоходах доезжают по тундре до ненецкого стойбища, живут в чуме, пробуют традиционные северные блюда (строганину из рыбы, бульон из оленьего мяса, северные ягоды), а также катаются на нартах, знакомятся с бытом ненецкого народа.

Стоимость на одного человека на четыре дня (с 22 февраля или с 8 марта) — 55 тысяч рублей. Отдельно оплачивается перелет до Нарьян-Мара: два с половиной часа из Москвы, цена — около 18 тысяч рублей (туда-обратно).

В феврале и марте можно поехать в трехдневный снегоходный тур "Уральское высокогорье". Маршрут проходит между самых высоких хребтов Южного Урала, с видами на реку Белую, по границе Южно-Уральского заповедника в сосновом и пихтовом лесу. Стоимость — от 27 тысяч рублей, отдельно оплачивается двухчасовой перелет Москва — Уфа (от 5500 рублей туда-обратно).

Тех, кто еще не видел самое глубокое озеро на планете, заинтересует экотур "Байкал и Тункинская долина". За пять дней вы познакомитесь с южной частью Байкала, в окружении Саян, узнаете о быте коренных народов в этнографическом музее под открытым небом "Тальцы", отведаете блюда бурятской кухни.

Четыре ночи на человека — от 21 тысячи рублей плюс перелет Москва — Иркутск (5 часов) и обратно — от 21 тысячи рублей.

Татьяна Калишевская рекомендует всем, кто решил отдохнуть от цивилизации и выбрал экотур, принять как данность тот факт, что главное в подобной поездке не комфорт, а интересы живой природы. "В связи с тем, что экотуризм в последнее время очень сильно пиарят и зачастую называют экотуризмом то, что не имеет к нему отношения, появилось много неподготовленных туристов", — считает Татьяна.

Ближайшие экомаршруты

Публикация от Эко-Ферма на Новой Риге 🐖🐓🐐 (@eco_ferma_hotel) Янв 21, 2018 в 1:56 PST

Конечно, для того чтобы отдохнуть в формате "эко", необязательно далеко ехать, можно провести выходные на природе недалеко от дома.В ста километрах от Москвы находится "Экоферма на Новой Риге", там можно покататься на чистокровных арабских лошадях, сходить в контактный зоопарк или на ферму, где живут ослы, верблюды, утки, перепела и павлины, покататься на санях.Стоимость номера "стандарт" на двоих в выходные дни — 4400 рублей.

Семейный агротуристический парк "Коновалово" расположился в 150 километрах от Москвы, в лесу. На ферме можно покормить страусов, вьетнамских свиней, коз, научиться доить коров. Есть русская баня на березовых дровах и купель в озере.

До апреля в парке зимние скидки: стоимость номера "стандарт" на двоих — от двух тысяч рублей в день.

Если позволяет время, стоит посетить базу отдыха "Шишки" в Карелии, на берегу озера Сундозеро на границе заповедника "Кивач". Путь туда на машине займет 13 часов из Москвы и шесть часов из Санкт-Петербурга.

Отправляйтесь на пешие и снегоходные экскурсии, в баню или просто наслаждайтесь тишиной и уединением: до ближайшего крупного населенного пункта, поселка Кондопога — 35 километров. Стоимость стандартного номера на двоих с завтраком — 3500 рублей.

Фотограф и блогер Людмила Чередниченко совершила двухнедельный осенний экопоход вдоль побережья Баренцева моря. "Представьте, я стою на камне посреди реки Териберка, там, где она впадает в море, и вместе со стремительным течением словно растворяюсь в Северном Ледовитом океане, — вспоминает Людмила. — Вода в реке чистая, прохладная — тут же зачерпываю и пью. С каждым глотком вся мощь природы наполняет и освежает. Ради этого момента стоило ехать в такую даль!"

Хотя вдали от цивилизации бывает непросто. По мнению Людмилы, нужно быть готовым к трудностям: дождям, болотам, комарам, мошкаре и к встрече с дикими животными.

© Фото из архива Людмилы Чередниченко У Баренцева моря © Фото из архива Людмилы Чередниченко У Баренцева моря

"Правда, по возвращению все тревоги и волнения вспоминаются со смехом, — говорит Людмила. — Ну а запас теплых вещей и вкусностей в рюкзаках дарят ощущение дома и успокаивают".