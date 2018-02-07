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Туризм
Туризм

Спать в тишине и пить воду из реки: почему в России входит в моду экотуризм

08:0007.02.2018
(обновлено: 08:54 07.02.2018)
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© РИА Новости / Анна ВолковаПерейти в фотобанкЖитель деревни Шуваловка едет на санях во время празднования Масленицы в Петродворцовом районе Санкт-ПетербургаЖитель деревни Шуваловка едет на санях во время празднования Масленицы в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Анна Волкова
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Телефон постоянно сотрясают уведомления, от суеты не скрыться, не хватает тишины. В отпуске снова попадаешь в многолюдный город или на шумный пляж, в толпу отдыхающих.

Неудивительно, что многие ищут психологической разгрузки, выбирая экотуризм вместо отелей со звездами. РИА Новости рассказывает, где в России можно по-настоящему слиться с природой.

Спрос растет

"Поток туристов на заповедные территории существенно вырос, — утверждает Оксана Ризнич, руководитель проектов по экологическому туризму эколого-просветительского центра "Заповедники". — Об экотуризме сейчас много говорят, и хочется верить, что он станет основной формой внутреннего туризма в России".

ОНФ предложил разработать систему национальных экотроп в России
© РИА Новости / Игорь Подгорный
ОНФ предложил разработать систему национальных экотроп в России
На волне моды на сознательное потребление и натуральность словом "экотуризм" стали называть и другие виды туризма, фактически — любой отдых вне цивилизации.

"Если же говорить об экологическом туризме в современном понимании, то здесь прежде всего важна мотивация к сохранению природы", — считает Оксана.

По мнению эксперта, экологический туризм должен помочь развитию регионов, сохранению этнического колорита, и как следствие — способствовать повышению благосостояния сельских жителей. Особо охраняемые территории можно считать некими опорными точками, вокруг которых формируется и философия экотуризма, и местная инфраструктура.

Зимняя природа

© РИА Новости / Сергей РусановПерейти в фотобанкКочевая семья у чума в стойбище в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Кочевая семья у чума в стойбище в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа

"Зимой туров не очень много, ведь природа спит, но есть возможность, к примеру, отправиться на Русский Север — в гости к оленеводам или к новорожденным тюленям,  — рассказывает Татьяна Калишевская, генеральный директор "Центра экологических путешествий". — Летом у нас востребована Арктика, поскольку два летних месяца — это единственное время, когда комфортно наблюдать природу, жизнь в регионе".

Вид Ульяновска
© Fotolia / myskina6
Проект экотурдеревни в Ульяновской области вызвал интерес на форуме по ГЧП
На Север можно отправиться в тур "Ненецкие каникулы", за полярный круг. Туристы на снегоходах доезжают по тундре до ненецкого стойбища, живут в чуме, пробуют традиционные северные блюда (строганину из рыбы, бульон из оленьего мяса, северные ягоды), а также катаются на нартах, знакомятся с бытом ненецкого народа.

Стоимость на одного человека на четыре дня (с 22 февраля или с 8 марта) — 55 тысяч рублей. Отдельно оплачивается перелет до Нарьян-Мара: два с половиной часа из Москвы, цена — около 18 тысяч рублей (туда-обратно).

В феврале и марте можно поехать в трехдневный снегоходный тур "Уральское высокогорье". Маршрут проходит между самых высоких хребтов Южного Урала, с видами на реку Белую, по границе Южно-Уральского заповедника в сосновом и пихтовом лесу. Стоимость — от 27 тысяч рублей, отдельно оплачивается двухчасовой перелет Москва — Уфа (от 5500 рублей туда-обратно).

© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкДевушка на коньках на льду озера Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Девушка на коньках на льду озера Байкал

Тех, кто еще не видел самое глубокое озеро на планете, заинтересует экотур "Байкал и Тункинская долина". За пять дней вы познакомитесь с южной частью Байкала, в окружении Саян, узнаете о быте коренных народов в этнографическом музее под открытым небом "Тальцы", отведаете блюда бурятской кухни.

Четыре ночи на человека — от 21 тысячи рублей плюс перелет Москва — Иркутск (5 часов) и обратно — от 21 тысячи рублей.

© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкТуристы у водопада Кивач, образуемого падением реки Суны, на территории Государственного заповедника "Кивач" в Республике Карелия
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Туристы у водопада Кивач, образуемого падением реки Суны, на территории Государственного заповедника "Кивач" в Республике Карелия

Татьяна Калишевская рекомендует всем, кто решил отдохнуть от цивилизации и выбрал экотур, принять как данность тот факт, что главное в подобной поездке не комфорт, а интересы живой природы. "В связи с тем, что экотуризм в последнее время очень сильно пиарят и зачастую называют экотуризмом то, что не имеет к нему отношения, появилось много неподготовленных туристов", — считает Татьяна.

Ближайшие экомаршруты

© Фото : Эко-Ферма на новой РигеЗимние катания на коне
© Фото : Эко-Ферма на новой Риге
Зимние катания на коне
Конечно, для того чтобы отдохнуть в формате "эко", необязательно далеко ехать, можно провести выходные на природе недалеко от дома.
В ста километрах от Москвы находится "Экоферма на Новой Риге", там можно покататься на чистокровных арабских лошадях, сходить в контактный зоопарк или на ферму, где живут ослы, верблюды, утки, перепела и павлины, покататься на санях.
Стоимость номера "стандарт" на двоих в выходные дни — 4400 рублей.

Семейный агротуристический парк "Коновалово" расположился в 150 километрах от Москвы, в лесу. На ферме можно покормить страусов, вьетнамских свиней, коз, научиться доить коров. Есть русская баня на березовых дровах и купель в озере.
До апреля в парке зимние скидки: стоимость номера "стандарт" на двоих — от двух тысяч рублей в день.

© Фото : База отдыха "Шишки"База отдыха "Шишки" в Карелии
© Фото : База отдыха "Шишки"
База отдыха "Шишки" в Карелии

Если позволяет время, стоит посетить базу отдыха "Шишки" в Карелии, на берегу озера Сундозеро на границе заповедника "Кивач". Путь туда на машине займет 13 часов из Москвы и шесть часов из Санкт-Петербурга.

Отправляйтесь на пешие и снегоходные экскурсии, в баню или просто наслаждайтесь тишиной и уединением: до ближайшего крупного населенного пункта, поселка Кондопога — 35 километров. Стоимость стандартного номера на двоих с завтраком — 3500 рублей.

Число посетителей заповедников может вырасти до 4 млн человек к 2020 году
© РИА Новости / Денис Абрамов
Число посетителей заповедников может вырасти до 4 млн человек к 2020 году
Фотограф и блогер Людмила Чередниченко совершила двухнедельный осенний экопоход вдоль побережья Баренцева моря. "Представьте, я стою на камне посреди реки Териберка, там, где она впадает в море, и вместе со стремительным течением словно растворяюсь в Северном Ледовитом океане, — вспоминает Людмила. — Вода в реке чистая, прохладная — тут же зачерпываю и пью. С каждым глотком вся мощь природы наполняет и освежает. Ради этого момента стоило ехать в такую даль!"

Хотя вдали от цивилизации бывает непросто. По мнению Людмилы, нужно быть готовым к трудностям: дождям, болотам, комарам, мошкаре и к встрече с дикими животными.

© Фото из архива Людмилы ЧередниченкоУ Баренцева моря
© Фото из архива Людмилы Чередниченко
У Баренцева моря

"Правда,  по возвращению все тревоги и волнения вспоминаются со смехом, — говорит Людмила. —  Ну а запас теплых вещей и вкусностей в рюкзаках дарят ощущение дома и успокаивают".

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