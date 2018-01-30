Трансфер из Каира в Хургаду: пять часов под охраной и с перекусом

КАИР, 30 янв — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Туроператоры в ожидании скорого начала регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром прорабатывают варианты пакетных туров, которые они смогут предложить российским туристам, желающим отдохнуть на популярных египетских морских курортах. Такой пакет предполагает длительный автобусный трансфер.

Проехав таким образом по маршруту Каир-Хургада, корреспондент РИА Новости констатирует, что подобный переезд осуществляется под надзором служб безопасности страны, занимает примерно пять часов и проходит достаточно комфортно.

Например, туроператор Tez Tour предоставляет вместительные и удобные автобусы с кондиционерами и биотуалетом на борту. Туристические автобусы следуют по новой трассе. В пути автобус делает одну остановку на 30 минут, во время которой туристы успевают размяться и поесть в кафе.

Можно также отметить повышенные меры безопасности, которые предпринимаются силовыми структурами Египта в таком путешествии. Перед выездом на трассу формируется колонна из туристических транспортных средств, которую сопровождает автомобиль службы безопасности. При этом в каждом автобусе с иностранными туристами присутствует работник силовой структуры в штатском.

Туроператоры готовы предлагать курорты Египта

Египет провел большую работу по усилению мер безопасности в столичном аэропорту после того, как Россия в ноябре 2015 года прервала с этой страной авиасообщение из-за крушения над Синаем самолета "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. И после уже произошедшего подписания официальных документов ожидается возобновление регулярных рейсов между Москвой и Каиром уже в феврале.

Представители российских туроператорских компаний ранее заявляли, что готовы начать предлагать туры на морские курорты Египта сразу после того, как начнется регулярное авиасообщение между столицами двух стран.

Так, руководитель PR-службы туроператора Tez Tour Russia Лариса Аханова говорила РИА Новости, что запустить продажи туров на основе регулярных рейсов не составит труда, и компания сможет сформировать комбинированный тур с размещением в Каире, где стоимость ночи варьируется от 30 до 50 долларов за отель 4-5 звезд, и осмотром пирамид.

Ведущий менеджер по связям с общественностью TUI Россия Татьяна Коршунова также отмечала, что пакетные туры в Египет на основе регулярных авиаперевозок между Москвой и Каиром появятся в продаже сразу после того, как авиасообщение будет восстановлено.

Трансфер вместо экскурсии из Хургады

Во вторник Аханова рассказала РИА Новости, что вопрос с трансферами до курортов Красного моря сейчас в активной стадии обсуждения.

"У нашей компании собственный автопарк из современных, комфортабельных автобусов с wi-fi, высокими стандартами качествами и безопасности, а также собственным сервисным обслуживанием. Стоимость группового трансфера "Каир – курорты – Каир" будет составлять порядка 20 долларов. Но это возможно при условии группы туристов", — отметила она.

Представитель туроператора уточнила, что пока речь идет только об индивидуальных трансферах и необходимости привлечения местных сертифицированнных транспортных компаний, которые могут оказывать услуги по перевозке пассажиров, как в индивидуальном порядке, так и под запрос в зависимости от количества туристов.

Российские туроператоры отмечают, что поскольку многие туристы часто выбирают во время отдыха на курортах дополнительные экскурсии в Каир, то такой трансфер вполне сравним с этим путешествием. Однако при таком варианте туристы смогут провести ночь в столице Египта и получат дополнительную возможность осмотреть город и посетить комплекс пирамид в Гизе.