РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

Трансфер из Каира в Хургаду: пять часов под охраной и с перекусом

20:0030.01.2018
011625
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПляж курорта Хургада в Египте. Архивное фотоПляж курорта Хургада в Египте. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

КАИР, 30 янв — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Туроператоры в ожидании скорого начала регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром прорабатывают варианты пакетных туров, которые они смогут предложить российским туристам, желающим отдохнуть на популярных египетских морских курортах. Такой пакет предполагает длительный автобусный трансфер.

Международный аэропорт Каир. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Египте ожидают восстановления туризма до докризисного уровня

Проехав таким образом по маршруту Каир-Хургада, корреспондент РИА Новости констатирует, что подобный переезд осуществляется под надзором служб безопасности страны, занимает примерно пять часов и проходит достаточно комфортно.

Например, туроператор Tez Tour предоставляет вместительные и удобные автобусы с кондиционерами и биотуалетом на борту. Туристические автобусы следуют по новой трассе. В пути автобус делает одну остановку на 30 минут, во время которой туристы успевают размяться и поесть в кафе.

Можно также отметить повышенные меры безопасности, которые предпринимаются силовыми структурами Египта в таком путешествии. Перед выездом на трассу формируется колонна из туристических транспортных средств, которую сопровождает автомобиль службы безопасности. При этом в каждом автобусе с иностранными туристами присутствует работник силовой структуры в штатском.

© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкЕгипетский военнослужащий на одной из улиц Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Египетский военнослужащий на одной из улиц Каира

Туроператоры готовы предлагать курорты Египта

Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Российские туристы стали чаще искать перелеты внутри Египта
Египет провел большую работу по усилению мер безопасности в столичном аэропорту после того, как Россия в ноябре 2015 года прервала с этой страной авиасообщение из-за крушения над Синаем самолета "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. И после уже произошедшего подписания официальных документов ожидается возобновление регулярных рейсов между Москвой и Каиром уже в феврале.

Представители российских туроператорских компаний ранее заявляли, что готовы начать предлагать туры на морские курорты Египта сразу после того, как начнется регулярное авиасообщение между столицами двух стран.

На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Эксперты рассказали об интересе россиян к турам в Египет
Так, руководитель PR-службы туроператора Tez Tour Russia Лариса Аханова говорила РИА Новости, что запустить продажи туров на основе регулярных рейсов не составит труда, и компания сможет сформировать комбинированный тур с размещением в Каире, где стоимость ночи варьируется от 30 до 50 долларов за отель 4-5 звезд, и осмотром пирамид.

Ведущий менеджер по связям с общественностью TUI Россия Татьяна Коршунова также отмечала, что пакетные туры в Египет на основе регулярных авиаперевозок между Москвой и Каиром появятся в продаже сразу после того, как авиасообщение будет восстановлено.

© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкГруппа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира. Слева: пирамида Микерина (Менкаура)
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира. Слева: пирамида Микерина (Менкаура)

Трансфер вместо экскурсии из Хургады

Во вторник Аханова рассказала РИА Новости, что вопрос с трансферами до курортов Красного моря сейчас в активной стадии обсуждения.

"У нашей компании собственный автопарк из современных, комфортабельных автобусов с wi-fi, высокими стандартами качествами и безопасности, а также собственным сервисным обслуживанием. Стоимость группового трансфера "Каир – курорты – Каир" будет составлять порядка 20 долларов. Но это возможно при условии группы туристов", — отметила она.

Терминал аэропорта Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В расписании "Домодедово" появились рейсы в Каир
Представитель туроператора уточнила, что пока речь идет только об индивидуальных трансферах и необходимости привлечения местных сертифицированнных транспортных компаний, которые могут оказывать услуги по перевозке пассажиров, как в индивидуальном порядке, так и под запрос в зависимости от количества туристов.

Российские туроператоры отмечают, что поскольку многие туристы часто выбирают во время отдыха на курортах дополнительные экскурсии в Каир, то такой трансфер вполне сравним с этим путешествием. Однако при таком варианте туристы смогут провести ночь в столице Египта и получат дополнительную возможность осмотреть город и посетить комплекс пирамид в Гизе.

Новые фото Каира: город минаретов и древних пирамид
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкСтолица Египта - крупнейший город Ближнего Востока. Официально здесь проживают более восьми миллионов человек, еще почти двадцать живут в каирской агломерации.Дети фотографируются на набережной в Каире. На дальнем плане: Каирская телебашня
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Столица Египта - крупнейший город Ближнего Востока. Официально здесь проживают более восьми миллионов человек, еще почти двадцать живут в каирской агломерации.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкНа юго-западе Каира в дельте Нила находится Эль-Гиза - третий по численности населения город Египта. Место прославилось во времена IV династии фараонов после постройки великих пирамид.Сфинкс и пирамида в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
На юго-западе Каира в дельте Нила находится Эль-Гиза - третий по численности населения город Египта. Место прославилось во времена IV династии фараонов после постройки великих пирамид.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкРядом с Эль-Гизой в Ливийской пустыне сохранился комплекс пирамид-гробниц фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина, сооруженный в первой половине III тысячелетия до н. э.Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира. Слева: пирамида Микерина (Менкаура)
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Рядом с Эль-Гизой в Ливийской пустыне сохранился комплекс пирамид-гробниц фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина, сооруженный в первой половине III тысячелетия до н. э.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкК концу XX века Гиза срослась с Каиром и на данный момент является западной (левобережной) частью каирского мегаполиса.Дети играют в футбол на улиц Каира. На дальнем плане: древнеегипетская пирамида в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
К концу XX века Гиза срослась с Каиром и на данный момент является западной (левобережной) частью каирского мегаполиса.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкКаир стоит по обоим берегам Нила в северной части Египта. Старый город находится на восточном берегу реки, а в западном Каире располагаются преимущественно правительственные здания и современные архитектурные постройки.Река Нил в Каире. На дальнем плане: Каирская телебашня
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Каир стоит по обоим берегам Нила в северной части Египта. Старый город находится на восточном берегу реки, а в западном Каире располагаются преимущественно правительственные здания и современные архитектурные постройки.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкГород находится на границе с пустыней Сахарой, поэтому осадки здесь большая редкость. Но если уж задождит, то есть вероятность возникновения наводнений.Местность в окрестностях Каира. На дальнем плане: древнеегипетская пирамида
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Город находится на границе с пустыней Сахарой, поэтому осадки здесь большая редкость. Но если уж задождит, то есть вероятность возникновения наводнений.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкСтарый Каир находится на восточном берегу реки. На протяжении веков эта часть города застраивалась хаотично, здесь много узких улочек, старых многоквартирных построек, а также сотни древних мечетей.Мечеть в Старом городе Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Старый Каир находится на восточном берегу реки. На протяжении веков эта часть города застраивалась хаотично, здесь много узких улочек, старых многоквартирных построек, а также сотни древних мечетей.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкКаир является туристическим центром страны и ее крупнейшим источником иностранной валюты.Туристы фотографируются на фоне древнеегипетских пирамид в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Каир является туристическим центром страны и ее крупнейшим источником иностранной валюты.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкКаирская мечеть султана Хасана была построена в 1362 году для того, чтобы быть религиозной школой для всех четырех суннитских правовых школ. При возведении этого здания использовалась облицовка, демонтированная с великих пирамид.Интерьер мечети султана Хассана в Каире
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Каирская мечеть султана Хасана была построена в 1362 году для того, чтобы быть религиозной школой для всех четырех суннитских правовых школ. При возведении этого здания использовалась облицовка, демонтированная с великих пирамид.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкПомимо пирамид и мечетей туристы могут увидеть многочисленные сокровища древних царств в крупнейших музеях, расположенных в городе: Каирском египетском музее, Коптском музее и Музее исламского искусства. В 2018 году планируется открытие еще одной сокровищницы - Великого Египетского музея в Гизе.Дети играют в переулке Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Помимо пирамид и мечетей туристы могут увидеть многочисленные сокровища древних царств в крупнейших музеях, расположенных в городе: Каирском египетском музее, Коптском музее и Музее исламского искусства. В 2018 году планируется открытие еще одной сокровищницы - Великого Египетского музея в Гизе.
/
Комментировать
Туризм
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена