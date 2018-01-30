Трансфер из Каира в Хургаду: пять часов под охраной и с перекусом

КАИР, 30 янв — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Туроператоры в ожидании скорого начала регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром прорабатывают варианты пакетных туров, которые они смогут предложить российским туристам, желающим отдохнуть на популярных египетских морских курортах. Такой пакет предполагает длительный автобусный трансфер.
Проехав таким образом по маршруту Каир-Хургада, корреспондент РИА Новости констатирует, что подобный переезд осуществляется под надзором служб безопасности страны, занимает примерно пять часов и проходит достаточно комфортно.
Например, туроператор Tez Tour предоставляет вместительные и удобные автобусы с кондиционерами и биотуалетом на борту. Туристические автобусы следуют по новой трассе. В пути автобус делает одну остановку на 30 минут, во время которой туристы успевают размяться и поесть в кафе.
Можно также отметить повышенные меры безопасности, которые предпринимаются силовыми структурами Египта в таком путешествии. Перед выездом на трассу формируется колонна из туристических транспортных средств, которую сопровождает автомобиль службы безопасности. При этом в каждом автобусе с иностранными туристами присутствует работник силовой структуры в штатском.
Египетский военнослужащий на одной из улиц Каира
Туроператоры готовы предлагать курорты Египта
Египет провел большую работу по усилению мер безопасности в столичном аэропорту после того, как Россия в ноябре 2015 года прервала с этой страной авиасообщение из-за крушения над Синаем самолета "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. И после уже произошедшего подписания официальных документов ожидается возобновление регулярных рейсов между Москвой и Каиром уже в феврале.
Представители российских туроператорских компаний ранее заявляли, что готовы начать предлагать туры на морские курорты Египта сразу после того, как начнется регулярное авиасообщение между столицами двух стран.
Так, руководитель PR-службы туроператора Tez Tour Russia Лариса Аханова говорила РИА Новости, что запустить продажи туров на основе регулярных рейсов не составит труда, и компания сможет сформировать комбинированный тур с размещением в Каире, где стоимость ночи варьируется от 30 до 50 долларов за отель 4-5 звезд, и осмотром пирамид.
Ведущий менеджер по связям с общественностью TUI Россия Татьяна Коршунова также отмечала, что пакетные туры в Египет на основе регулярных авиаперевозок между Москвой и Каиром появятся в продаже сразу после того, как авиасообщение будет восстановлено.
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира. Слева: пирамида Микерина (Менкаура)
Трансфер вместо экскурсии из Хургады
Во вторник Аханова рассказала РИА Новости, что вопрос с трансферами до курортов Красного моря сейчас в активной стадии обсуждения.
"У нашей компании собственный автопарк из современных, комфортабельных автобусов с wi-fi, высокими стандартами качествами и безопасности, а также собственным сервисным обслуживанием. Стоимость группового трансфера "Каир – курорты – Каир" будет составлять порядка 20 долларов. Но это возможно при условии группы туристов", — отметила она.
Представитель туроператора уточнила, что пока речь идет только об индивидуальных трансферах и необходимости привлечения местных сертифицированнных транспортных компаний, которые могут оказывать услуги по перевозке пассажиров, как в индивидуальном порядке, так и под запрос в зависимости от количества туристов.
Российские туроператоры отмечают, что поскольку многие туристы часто выбирают во время отдыха на курортах дополнительные экскурсии в Каир, то такой трансфер вполне сравним с этим путешествием. Однако при таком варианте туристы смогут провести ночь в столице Египта и получат дополнительную возможность осмотреть город и посетить комплекс пирамид в Гизе.
Столица Египта - крупнейший город Ближнего Востока. Официально здесь проживают более восьми миллионов человек, еще почти двадцать живут в каирской агломерации.
На юго-западе Каира в дельте Нила находится Эль-Гиза - третий по численности населения город Египта. Место прославилось во времена IV династии фараонов после постройки великих пирамид.
Рядом с Эль-Гизой в Ливийской пустыне сохранился комплекс пирамид-гробниц фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина, сооруженный в первой половине III тысячелетия до н. э.
К концу XX века Гиза срослась с Каиром и на данный момент является западной (левобережной) частью каирского мегаполиса.
Каир стоит по обоим берегам Нила в северной части Египта. Старый город находится на восточном берегу реки, а в западном Каире располагаются преимущественно правительственные здания и современные архитектурные постройки.
Город находится на границе с пустыней Сахарой, поэтому осадки здесь большая редкость. Но если уж задождит, то есть вероятность возникновения наводнений.
Старый Каир находится на восточном берегу реки. На протяжении веков эта часть города застраивалась хаотично, здесь много узких улочек, старых многоквартирных построек, а также сотни древних мечетей.
Каир является туристическим центром страны и ее крупнейшим источником иностранной валюты.
Каирская мечеть султана Хасана была построена в 1362 году для того, чтобы быть религиозной школой для всех четырех суннитских правовых школ. При возведении этого здания использовалась облицовка, демонтированная с великих пирамид.
Помимо пирамид и мечетей туристы могут увидеть многочисленные сокровища древних царств в крупнейших музеях, расположенных в городе: Каирском египетском музее, Коптском музее и Музее исламского искусства. В 2018 году планируется открытие еще одной сокровищницы - Великого Египетского музея в Гизе.