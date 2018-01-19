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Полтавченко: Петербург способен принимать до 17 миллионов туристов в год

16:1419.01.2018
(обновлено: 16:38 19.01.2018)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаЯрмарка Fitur в Мадриде, ИспанияЯрмарка Fitur в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 19 янв – РИА Новости. Санкт-Петербург в этом году может принять до 8 миллионов туристов, а со временем способен увеличить эту цифру до 17 миллионов, считает губернатор Георгий Полтавченко.

Туристы в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / NicoElNino
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"Мы за последние пять лет более чем в два раза увеличили турпоток. Если в 2012 году было 3,5 миллиона, то, по предварительным данным, в 2017 году — 7,5 миллиона туристов (как иностранных, так и из других регионов России – ред.). Думаю, с учетом чемпионата мира (по футболу – ред.) в этом году мы приблизимся к 8 миллионам", — сказал Полтавченко российским журналистам во время посещения международной туристической ярмарки Fitur, проходящей в Мадриде.

"Специалисты полагают, что Санкт-Петербург может принимать до 17 миллионов", — заявил губернатор, добавив, что город делает ставку на то, чтобы люди приезжали не только в высокий сезон, а в течение всего года.

По словам туроператоров, Санкт-Петербург из всех 11 городов, где будут проходить матчи чемпионата мира, наиболее готов к приему гостей – здесь достаточное количество гостиниц по приемлемым ценам.

"Мы все заранее начали делать, создали программу, ориентированную на создание гостиниц 3-4 звезд, привлекаем инвесторов именно в этот сектор. Без конкурса предоставляем землю для строительства таких гостиниц, есть определенные преференции по налогам на имущество и на прибыль в первые три года работы. Инвесторам это интересно и выгодно", — сказал он.

Самолет в небе. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
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В настоящее время в городе строится более десяти новых отелей, кроме того, власти не создают проблем для создания хостелов.

По оценкам городского руководства, весной будут завершены все работы по расширению транспортной инфраструктуры – достоят две станции метро и завершат строительство дорог и развязок, которые планировались к ЧМ.

Полтавченко признался, что любит футбол, и собирается, разумеется, ходить на матчи чемпионата.

© РИА Новости / Елена ШестернинаЯрмарка Fitur в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Ярмарка Fitur в Мадриде, Испания

"Кто его не любит? Болеть буду за российскую сборную, в остальном буду наслаждаться просто хорошим футболом. На ЧМ есть команды мирового уровня – Германия, Испания, Бразилия, Аргентина. Но чем интересен ЧМ – там неинтересных матчей не бывает", — сказал он.

Основная задача, стоящая сейчас перед организаторами ЧМ, по мнению Полтавченко, – донести до иностранцев "технические" моменты, в частности, информацию о паспорте болельщика.

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© РИА Новости / Нина Зотина
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"Мои коллеги общались с представителями латиноамериканских стран, те пока еще смутно представляют себе, что такое паспорт болельщика, какие он дает преференции. Здесь важно как можно больше проводить — и Россия проводит — работу по разъяснению особенностей, которые необходимо знать, чтобы не потеряться и вовремя попасть на матч", — добавил губернатор.

Кроме того, по мнению Полтавченко, могут возникнуть проблемы с наиболее радикально настроенными фанатами.

"Проблемы будут в отдельных личностях. Есть такие личности, которые интересуются больше не футболом, а возможностью себя проявить не лучшим образом. Для этого мы разрабатываем планы, связанные с обеспечением безопасности игроков, гостей, инфраструктуры", — сказал губернатор, добавив, что "в целом народ у нас достаточно спокойный и доброжелательный".

"У нас люди тепло и радушно относятся к гостям. Если гости себя ведут прилично", — сказал он.

Санкт-Петербург представлен на ярмарке Fitur на отдельном стенде. На нем все желающие могут принять участие в лотерее и попытаться выиграть мяч предстоящего чемпионата. Четырехкратный чемпион России по футбольному фристайлу России Игорь Олейник и единственная девушка-участница чемпионата Испании по фристайлу Палома Пуйоль дают мастер-классы по владению мячом. По словам представителей Санкт-Петербурга, интерес посетителей ярмарки к поездке в город – и не только на чемпионат – большой.

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