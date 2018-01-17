Гастрономическая карта России: подробности нового амбициозного проекта

КОЛОМНА, 17 янв — РИА Новости. Проект "Гастрономическая карта России" может объединить местные инициативы по развитию туризма в малых городах, сообщил РИА Новости в среду на Форуме малых городов и исторических поселений России руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Он отметил, что перспективным направлением туристического развития малых городов и исторических поселений является проведение масштабных событийных мероприятий.

"Фестивали, художественные выставки, исторические реконструкции и тому подобные мероприятия являются мощным аттрактором турпотока. Еще одной "точкой роста" для малых городов выступает гастрономический туризм", — сказал Сафонов.

Глава ведомства уверен, что локальные продукты и местная кухня на их основе представляют собой уникальный туристский ресурс, но для его эффективного использования нужен брендинг. "Создавать и продвигать в одиночку собственные бренды сложно, долго и дорого. Для отдельного производителя и даже для небольшого населенного пункта такая задача оказывается зачастую непосильной", — уточнил чиновник.

Сафонов рассказал, что Ростуризм совместно с Российским экспортным центром и Федерацией рестораторов и отельеров при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в рамках национальной стратегии продвижения экспорта, бизнеса и культуры "Сделано в России" реализуется федеральный проект "Гастрономическая карта России"."Его результатом должна стать интерактивная карта, которая расскажет об уникальных продуктах питания, которые производятся на территории нашей страны, об интересных блюдах и традициях региональной кухни, а также о местах, где все это можно попробовать. "Гастрономическая карта России" может стать зонтичным проектом, который объединит региональные и местные инициативы по развитию гастрономического туризма в малых городах", — считает Сафонов.