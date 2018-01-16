Российские туристы стали чаще искать перелеты внутри Египта

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Количество запросов среди российских туристов при поиске внутренних перелетов из Каира в Хургаду и Шарм-эш-Шейх увеличилось на 60% сразу после того, как было объявлено об открытии регулярного авиасообщения между Москвой и столицей Египта, сообщили во вторник РИА Новости специалисты сервиса OneTwoTrip.

"Количество ежедневных поисков авиабилетов из Каира в Хургаду и Шарм-эш-Шейх по итогам первых двух недель 2018 года выросло на 60% по сравнению с аналогичным показателем декабря. Наибольшее количество запросов было зафиксировано 4 и 5 января, то есть сразу же после появления новостей о подписании указа, регламентирующего возобновление регулярного авиасообщения со столицей Египта, а также в первые рабочие дни нового года — 9 и 10 января", — уточнили в компании.

Директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес отметил, что самостоятельные путешественники активно изучают способы отдохнуть на египетских курортах.

"Тем, кто решит воспользоваться скорым появлением прямого авиасообщения между Москвой и Каиром, фактически не обойтись без самолета, и для того, чтобы добраться до Хургады и Шарм-эш-Шейха. Железнодорожное сообщение между этими городами отсутствует, поездка же на рейсовом автобусе займет больше времени, чем перелет, и едва ли будет сравнима с ним по комфортабельности и безопасности", — сказал он.

Рейсы между Каиром, Хургадой и Шарм-эш-Шейхом выполняют три египетские авиакомпании: Egypt Air, Nile Air и AlMasria Airlines. Перелет туда-обратно в феврале при покупке за месяц в отдельности от перелета из России в Египет обойдется путешественникам примерно в 6 — 10 тысяч рублей. Из Каира в Хургаду и Шарм-эш-Шейх выполняется до десяти рейсов в день.

Аналитики компании Skyscanner также отметили, что российские путешественники позитивно встретили новость об открытии прямого авиасообщения с Египтом. Однако при том, что интерес к Египту растет, пока большого роста бронирований эксперты не ожидают.

Президент РФ Владимир Путин 2 января подписал указ, сняв с Каира запрет российским авиакомпаниям летать в Египет, а также разрешив продавать туры с перелетами в этот город. Ростуризм пояснил, что туроператоры могут формировать турпродукт в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром.