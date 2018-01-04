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В мире

Путин разрешил возобновить авиасообщение с Каиром

21:0604.01.2018
(обновлено: 21:09 04.01.2018)
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе. Архивное фотоСамолет в небе. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Пляж в Египте. Архивное фото
© РИА Новости / Даминов Рафаэль
В Египте ждут скорейшего возвращения российских туристов

Указ президента вступает в силу со дня его подписания.

С момента вступления в силу данного документа Каир будет исключен из числа населенных пунктов, с которыми Россия закрыла воздушное транспортное сообщение. А рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от воздушных перевозок "граждан с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет" будет дополнена словами "за исключением Каира".

"Внести в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года… "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий… пункт первый… дополнить словами "регулярных воздушных перевозок в г. Каир, а также пункт второй дополнить словами "за исключением г. Каира", — говорится в указе.

Подготовительные работы

15 декабря 2017 года министр транспорта России Максим Соколов и глава Минавиации Египта Шериф Фатхи в Москве подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для возобновления полетов между странами.

"Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами, который позволит, вполне возможно, начать осуществление полетов в Каир уже в феврале следующего года", — отметил Соколов.

Глава Минавиации Египта сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов, а также полетов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх стороны обсудят в апреле.

Международный аэропорт Каира. Архивное фото
© Фото : Ad Meskens
Эксперты из РФ одобрили меры безопасности в аэропорту Каира, сообщили СМИ

Глава российского Минтранса заявил, что отдельного терминала для российских пассажиров в аэропорту Каира выделено не будет. По словам министра, аэропорт Каира полностью соответствует требованиям авиационной безопасности.

Компания "Аэрофлот" уже приступила к восстановлению работы своего представительства в Каире.

Президент России, в свою очередь, ранее заявлял, что после трагедии над Синайским полуостровом "египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах".

Цены на туры

В конце декабря 2017 года замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль назвал примерную стоимость туров на египетские курорты с учетом перелета Москва –Каир. Путевки можно будет приобрести по цене от  650 долларов.

Пирамиды Гизы. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Посольство Египта опровергло сообщения об опасности для российских туристов

"Как ожидается, стоимость недельной поездки с размещением в гостинице уровня четыре звезды с авиаперелетом из Москвы в Каир и обратно будет начинаться от 650 долларов", — сообщил Хелиль в интервью РИА Новости.

По его словам, туристический рынок в Египте находится на стадии переформатирования. "Мы пытаемся добиться того, чтобы российский турист смог насладиться поездкой, заплатив при этом приемлемую цену", — заявил представитель турсектора.

Реакция российских туроператоров

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала восстановление регулярных воздушных перевозок в Каир "хорошим знаком", дающим надежду на возобновление "чартерных рейсов на курорты Красного моря". 

"То, что это сделали не в начале февраля, как обещали, а на месяц раньше, как раз усиливает эти надежды", — добавила она.

Ломидзе предположила, что открытие регулярного авиасообщения не вызовет ажиотажа на туристическом рынке.

"Туроператоры смогут спокойно подготовиться и ждать, когда станет возможным чартерное авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами", — заявила директор АТОР.

По мнению Ломидзе, цена билетов до Каира и обратно будет составлять около 20 тысяч рублей.

Теракт над Синаем

Россия прекратила воздушное транспортное сообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения российского самолета над Синайским полуостровом. Самолет компании "Когалымавиа" направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 224 человека – 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли.

Газета Аль-Йоум ас-Сабиа с заголовками на русском языке. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Маргарита Зуауи
Египетские СМИ обратились к Путину на русском, попросив вернуть туристов

Впоследствии ФСБ России квалифицировала случившееся как теракт. Расследование крушения над Синаем продолжается до сих пор.

С 2015 года неоднократные проверки прошли аэропорты Каира, Хургады и Шарм-эш-Шейха.

После усиления властями Каира мер безопасности большинство стран восстановили авиасообщение с Египтом. Великобритания до сих пор не разрешает полеты в Шарм-эш-Шейх.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Антон Иванов
что значит "путин разрешил", путин что солнце восходящее. что бы решать за всю страну !!
21:56
04.01.2018
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