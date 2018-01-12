Российским полицейским разрешили отдыхать в 13 странах

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МВД определило список стран, в которые сотрудники ведомства могут выезжать на отдых. Это Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия, Туркмения и Узбекистан, а также республики Южная Осетия и Абхазия. Также работники МВД могут выезжать во Вьетнам, на Кубу, в Палестину или Китай.

Список туристических направлений утвержден распоряжением министра внутренних дел и опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Отдых сотрудников министерства в этих государствах считается безопасным, исходя из "военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки", — говорится в сообщении.

При этом перечень разрешенных сотрудникам МВД стран для отдыха сократился: в 2015-2016 годах в него также входили Таиланд, Тунис, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Турция и Египет.