МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил список стран, отдых в которых признается безопасным для сотрудников ведомства. Об этом сообщает Ассоциация туроператов России (АТОР).

Список туристических направлений утвержден распоряжением министра внутренних дел "Об организации выездов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, государственных гражданских служащих, работников системы МВД России за пределы Российской Федерации в период их нахождения в отпусках".

В перечень вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Абхазия и Южная Осетия. Отдых сотрудников министерства в этих государствах считается безопасным, исходя из "военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки".

Этим списком необходимо "руководствоваться… при рассмотрении рапортов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, заявлений государственных гражданских служащих, работников системы МВД России о выезде из Российской Федерации в период отпуска", говорится в сообщении.

На сайте АТОР отмечается, что из пляжных направлений в список вошли всего четыре страны: Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам.

В ассоциации отметили, что Узбекистан является интересным экскурсионным направлением, но туристические поездки туда ограничены высокой стоимостью перелета и сезонностью. При этом туры в Казахстан и Киргизию слабо представлены на российском рынке, а в Южную Осетию и Таджикистан — практически не представлены, сообщили в АТОР. В организации подчеркнули, что присутствие в списке Туркменистана "удивляет": с этой страной у России действует визовый режим, причем получить визу туда довольно сложно. Организованный туризм из России в эту страну по этой причине отсутствует.

Перечень разрешенных сотрудникам МВД стран для отдыха сократился по сравнению с аналогичным списком 2015-2016 годов. Ранее в него входили входили Марокко, Тунис, Таиланд, Мьянма и Никарагуа, а также Турция и Египет.