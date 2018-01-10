Турция ожидает в 2018 году пять миллионов туристов из России

ЧАНАККАЛЕ (Турция), 10 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция ожидает в 2018 году пять миллионов российских туристов, заявил РИА Новости министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш.

"Мы считаем прошедший год успешным для нашего турсектора по сравнению с 2015-2016 годами, когда у нас произошел большой провал во въездном туризме. В 2017 году к нам приехали около 32 миллионов туристов, что принесло доход 26 миллиардов долларов", — сказал он.

"После кризиса в отношениях с Россией мы сумели собраться, результатом стали более 4,5 миллионов российских туристов, выбравших Турцию как место поведения своего отпуска — это для нас большой успех и большая честь. В 2018 году мы ожидаем пять миллионов гостей из России", — отметил Куртулмуш.

Всего, по его словам, Турция ожидает в наступившем году более 35 миллионов иностранных туристов и 30 миллиардов долларов дохода от туризма.

"У нас есть важные стратегии, одна из них — разнообразие видов туризма. Это спортивный, религиозный, медицинский и другие виды туризма. Россиян мы хотим приглашать не только в Анталью, но и в другие регионы. Мы знаем, что российских туристов интересуют и другие направления, например, Каппадокия. Но есть проблема с авиаперелетами. Мы работаем над этим вопросом, в частности, в настоящее время совещаемся с нашим национальным авиаперевозчиком Turkish Airlines, пытаемся их убедить разнообразить турпакеты", — отметил собеседник агентства.

По его словам, туристам из России могут быть предложены комбинированные туры. "Несколько дней они будут оставаться у моря, но при этом получат возможность посетить и другие исторические места — Стамбул, античные города", — сказал министр.

Он подчеркнул, что Турция придает большое значение перекрестным годам культуры.

"Сейчас у нас идет год Китая. В следующем году, году культуры Россия-Турция, мы проведем множество разных мероприятий, которые познакомят наши народы с культурой друг друга. Основные мероприятия пройдут в Москве и Петербурге. Изюминкой с нашей стороны на этот раз будет гастрономия. Мы ознакомим россиян с нашей богатейшей кухней. Надеемся, после этого наши отношения еще больше окрепнут", — сказал Куртулмуш.

Он назвал Россию одним из важных партнеров Турции в сфере туризма.

"В России на турецком рынке работают серьезные туроператоры. Мы оказываем им поддержку. Собираемся повысить в этом году финансовую дотацию турагенствам, привозящим нам туристов, с 6 до 9 тысяч долларов на самолет, при этом в высокий сезон эта сумма будет составлять 4-6 тысяч долларов. Мы отправили это предложение в правительство, и как только оно будет принято, сразу же вступит в силу", — сказал министр.

Он отметил, что Турция продолжает работать по круизному туризму, особенно в Черном море. "В ближайшее время мы проведем в Стамбуле международное совещание по развитию круизного туризма в Черном море, который, бесспорно, еще больше сблизит Россию и Турцию. В частности, речь идет о Сочи и других крупных российских портах", — добавил Куртулмуш.