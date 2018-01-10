Ростуризм уточняет, сколько россиян застряли в швейцарских Альпах

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Федеральное агентство по туризму пока не получило официального подтверждения о том, что на горнолыжном курорте Церматт в Швейцарии, отрезанном от внешнего мира снежными заносами, есть российские туристы, но продолжает проверять информацию о возможном присутствии там соотечественников, сообщила РИА Новости в среду советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева.

От 10 до 20 тысяч человек застряли на курорте Церматт в швейцарских Альпах из-за сильных снегопадов, сообщили РИА Новости в офисе горнолыжного курорта. Там также отметили, что в настоящее время остается закрыто железнодорожное сообщение между Церматтом и деревней Тэш, но ситуация с электричеством восстановлена.

"Ростуризм пока не получил из официальных источников подтверждения того, что среди туристов, которые оказались в снежной ловушке в швейцарских Альпах, есть россияне. Мы продолжаем поддерживать связь с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и проверять информацию о возможном присутствии российских туристов на курорте Церматт", — сказала Сергеева.

Она так же отметила, что по сравнению со вторником ситуация на курорте Церматт пока не изменилась, однако все ждут, что погодные условия в горах улучшатся.

Ранее во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила РИА Новости, что россияне "точно есть" среди туристов, которые оказались в снежной ловушке на курорте Церматт, поскольку это направление традиционно пользуется спросом у любителей зимних видов спорта из РФ.

Также во вторник Ростуризм рекомендовал россиянам в Швейцарии внимательно следить за прогнозом погоды и следовать рекомендациям местных властей на фоне лавинной опасности, а так же призвал туроператоров предупреждать своих клиентов о погодных условиях в этой стране.