В Петербурге пройдет сессия Генассамблеи ЮНВТО

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке и проведению в Санкт-Петербурге в 2019 году 23-й сессии генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению в 2019 году в г. Санкт-Петербурге 23-й сессии генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) и утвердить его состав", — говорится в тексте документа.

Сообщается, что оргкомитет возглавит вице-премьер РФ Виталий Мутко, а в его состав войдут замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Геннадий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель департамента туризма и региональной политики Минкультуры Ольга Ярилова, представители МИД, МВД, ФТС, Минфина, Минтранса, ФСБ и других ведомств.

Отмечается, что организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета возложено на министерство культуры.