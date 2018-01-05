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В Приамурье туристов из Китая будут привлекать "промышленными" маршрутами

03:3305.01.2018
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкАмурская область. Архивное фотоАмурская область. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 янв — РИА Новости, Елена Тимошенко. Амурская область в 2018 году ожидает 117 тысяч туристов из Китая, это на 21% больше, чем в прошлом году.

Власти и туроператоры Приамурья рассказали РИА Новости, чем планируют привлекать в область китайских соседей, которые устали от меда и янтаря.

Амурский мед и русский шоколад

Амурская область в 2018 году отметит 30-летие с начала развития приграничного туризма с КНР. Регион занимает третье место по числу туристов из Китая после Москвы и Приморского края. По словам губернатора Приамурья Александра Козлова, за 11 месяцев 2017 года в регион въехало 90 тысяч туристов из Китая, для сравнения, за весь 2016 год — 80 тысяч.

Вид на озеро Байкал. Архивное фото
© Пресс-служба ФГБУ Заповедное Прибайкалье. Андрей Таничев
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"Прогноз на 2018 год — 117 тысяч человек, то есть прогнозируемый рост составит 21%. Понятно, что каждый раз возникает вопрос: что нового показать и чем удивить туриста", — говорит Козлов.

По словам генерального директора фирмы "Амуртурист" Юлии Тавитовой, спрос на российские продукты питания, золото и янтарь, который наблюдался в области с 2014 года, после укрепления юаня, постепенно падает.

"Китайские группы приезжают к нам регулярно, сезон — с мая по сентябрь. Традиционно их привлекают российский шоколад, какао, вина Краснодарского края, мед, янтарь и ювелирные золотые украшения, но север Китая (Благовещенск граничит по реке Амур с северной провинцией Хэйлунцзян) уже перенасытился. За Амуром уже спокойно продают и наше сгущенное молоко и шоколад "Аленка", — рассказала Тавитова РИА Новости.

Туристы из Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Она отметила, что после роста курса юаня туристы из приграничной северной провинции Хэйлунцзян, в частности, делали в Благовещенске оптовые закупки, поэтому сейчас интерес к шопингу в Приамурье в основном проявляют жители юга Китая.

Упал интерес у жителей Китая и к меду из Приамурья, об этом РИА Новости рассказал индивидуальный предприниматель Вадим Сухоруких — владелец ООО "Пчелкин дом".

"Первые поставки в Китай я начал в ноябре 2014 года. Сейчас экспортирую продукцию в Хэйлунцзян, Пекин, Шанхай, Шэньян. Я был первым, кто зашел на китайский рынок, но сейчас там идет перенасыщение медом, слишком много навезли в 2015 году, когда резко укрепился юань",- объяснил Сухоруких РИА Новости.

Он также рассказал, что в Китае мед используют исключительно как лекарство, а дальневосточные сорта слишком сладкие для потребителей из КНР.

"Они предпочитают белый мед, не слишком сладкий. Плюс вкус испорчен у потенциальных покупателей многочисленным поддельным, некачественным медом", — отметил владелец ООО "Пчелкин дом".

Ставка на любопытство

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По словам Козлова, в области ведется работа по развитию новых направлений туризма.

"Достигнута договоренность с Нижне-Бурейской ГЭС об организации большого тура с посещением объектов гидроэлектростанции и возможностью порыбачить на водохранилище. Уже можно говорить о начале организованных групповых поездок на космодром Восточный, туристическими компаниями прорабатываются маршруты сельского туризма в села Ивановка, Игнатьево, Черемхово, поселок Новобурейский", — рассказал глава Приамурья РИА Новости.

По словам Тавитовой, туристы из КНР любят "промышленный" туризм: в середине ноября 2017 года через Благовещенск отправилась первая группа китайцев, чтобы посмотреть на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре.

"Китайцы любят все новое, они очень любознательные. В 2017 году мы отправляли две группы по маршруту Благовещенск — Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре", — сказала собеседница агентства.

Директор института Конфуция в Благовещенском государственном педагогическом университете Николая Кухаренко отметил, что туристов из КНР в Благовещенске также могут заинтересовать уличные массовые театрализованные представления. "Им также интересен пейнтбол и катание на лошадях. Также они любят армянскую и грузинскую кухню", — рассказал РИА Новости Кухаренко о вкусах китайских соседей.

Мост через Амур и экспорт зерновых

Улица Фуксинг в Пекине. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Китай остается главным торгово-экономическим партнером Приамурья.

"Почти 90% объемов внешней торговли Приамурья приходится на Китай. Наряду с традиционными видами товаров, которые экспортируют в КНР — древесина, лом черных металлов, электроэнергия, область нарастила поставки продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Доля этой группы на сегодня составляет треть от общих объемов экспорта. Основное это, конечно, соя", — отметил Козлов.

Обеспечить рост товарооборота и увеличить объем инвестиций в экономику Приамурья должен мост Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур, который планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.

"В ноябре 2017 года на встрече глав России и КНР в Пекине достигнуты договоренности о разрешении ввоза зерновых — пшеницы, овса, гречихи из Амурской области. Считаю, что это сыграет существенную роль в наращивании несырьевого экспорта", — отметил губернатор Приамурья.

Новогодняя иллюминация на улице Большая Дмитровка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Однако, по его словам, пшеница урожая 2017 года "в Китай, возможно, пойдет, но в малом количестве". Дело в требованиях, которая китайская сторона предъявляет экспортерам.

"Ищем партнеров в Китае. Не могу пока сказать, какие объемы пойдут на экспорт. Наши поля и элеваторы должны быть обследованы. Пшеница — подкарантиный вид экспортной продукции. Лицензию, разрешительные документы тем или иным предприятиям Китая на закупку зерновых за границей выдает Пекин, то есть существует определенное квотирование на иностранные зерновые", — объяснила РИА Новости начальник управления продовольственных ресурсов Минсельхоза Приамурья Наталья Тюшникова.

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