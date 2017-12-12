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Спрос на авиабилеты из России в США упал на 26%

05:4312.12.2017
03300
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе. Архивное фотоСамолет в небе. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Спрос на авиабилеты из РФ в США из-за ограничений на выдачу неиммиграционных виз упал с сентября 2017 года по март 2018 года в годовом выражении на 26%, сообщили РИА Новости в сервисе путешествий OneTwoTrip.

Пассажиры в салоне самолета. Архивное фото
© Fotolia / kasto
ФАС не ожидает подорожания авиабилетов из-за роста стоимости топлива

Вашингтон приостановил процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России 23 августа после того, как Москва в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить численность диппредставительств в РФ до 455 человек, приведя ее в соответствие с числом российского персонала в США. Позднее американские визы в России начали выдавать снова, но только в посольстве США в Москве. В понедельник генконсульство США в Санкт-Петербурге возобновило выдачу неиммиграционных виз.

Аналитики OneTwoTrip проанализировали покупки авиабилетов из городов России в США с сентября 2017 года по март 2018 года и сравнили данные с покупками билетов в период с сентября 2016 года по март 2017 года.

"Спрос на поездки в Штаты среди клиентов сервиса упал на 26%. Вероятнее всего, это связано с временным прекращением выдачи неиммиграционных американских виз в регионах. Перелёт в США стоит недёшево, и многие путешественники просто не хотят рисковать потерять деньги, если визу не успеют выдать к нужной дате. Кроме того, по данным Госдепартамента США, в 2017 году россиянам стали чаще отказывать в гостевых визах — это тоже не могло не сказаться на спросе на авиабилеты", — поясняет директор по развитию сервиса Аркадий Гинес.

Авиабилет. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Объединение пассажиров считает, что авиабилеты подорожают из-за возвратов
Помимо посольства в Москве за визой ранее можно было обращаться в генеральные консульства США в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Во всех этих городах OneTwoTrip наблюдает снижение спроса на авиабилеты: в Москве покупают на 27% меньше билетов в США, чем в прошлом году, в Петербурге — на 30% меньше. В Екатеринбурге спрос упал на 15%, а во Владивостоке — на 2%.

Снижение спроса отразилось на цене авиабилетов: средняя стоимость перелета из городов России в США снизилась в сентябре 2017 года — марте 2018 года на 12% в сравнении с прошлым годом и составила 35,9 тысячи рублей.

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