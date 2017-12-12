ХЕЛЬСИНКИ, 12 дек — РИА Новости. Снижение количество прибывающих россиян констатируют в приграничном финском городе Лаппеенранта после введенного в понедельник российским Минтрансом ограничения на передвижение автобусов по дороге Выборг — Брусничное.
Ранее власти Финляндии со ссылкой на заместителя министра транспорта России Сергея Аристова сообщили о закрытии для движения автобусов дороги Выборг — Брусничное на зимний период из-за высокой аварийности. Ограничения будут действовать с 11 декабря 2017 года по 31 марта 2018 года.
"В обычный рабочий день количество пребывающих автобусов было от 15 до 20. После введения ограничения, прибыло 5-10 автобусов. Обычные маршрутные автобусы (маршрутки) прибывают без ограничения, примерно 70-100 в день. Как правило, приезжают россияне за покупками", — сообщил начальник погранперехода Нуйямаа (Брусничное) Киммо Сайнио в интервью телеканалу Yle.
По данным финских пограничников, в среднем в месяц МАПП "Брусничное" пересекало 780 автобусов.
РИА Новости не располагает комментарием российского Минтранса
Финские пограничники ожидают увеличения потока автобусов на двух других пограничных пунктах в Выборгском районе Ленинградской области. До введения ограничения ежемесячно через МАПП "Торфяновка" проходило 2 тысячи автобусов, через МАПП "Светогорск" — 440 автобусов.