В Финляндии заявили о снижении потока россиян после ограничения Минтранса

ХЕЛЬСИНКИ, 12 дек — РИА Новости. Снижение количество прибывающих россиян констатируют в приграничном финском городе Лаппеенранта после введенного в понедельник российским Минтрансом ограничения на передвижение автобусов по дороге Выборг — Брусничное.

Ранее власти Финляндии со ссылкой на заместителя министра транспорта России Сергея Аристова сообщили о закрытии для движения автобусов дороги Выборг — Брусничное на зимний период из-за высокой аварийности. Ограничения будут действовать с 11 декабря 2017 года по 31 марта 2018 года.

"В обычный рабочий день количество пребывающих автобусов было от 15 до 20. После введения ограничения, прибыло 5-10 автобусов. Обычные маршрутные автобусы (маршрутки) прибывают без ограничения, примерно 70-100 в день. Как правило, приезжают россияне за покупками", — сообщил начальник погранперехода Нуйямаа (Брусничное) Киммо Сайнио в интервью телеканалу Yle.

По данным финских пограничников, в среднем в месяц МАПП "Брусничное" пересекало 780 автобусов.

"Большая часть покупателей нашего магазина — это русские покупатели. Но, как правило, они приезжают на собственных автомобилях. В любом случае можно сказать, что это (ограничение движение автобусов) не окажет положительного влияния на торговлю", — отметил в интервью Yle управляющий торгового центра Prisma в Лаппеенранта Ристо Пунккинен.

РИА Новости не располагает комментарием российского Минтранса

Финские пограничники ожидают увеличения потока автобусов на двух других пограничных пунктах в Выборгском районе Ленинградской области. До введения ограничения ежемесячно через МАПП "Торфяновка" проходило 2 тысячи автобусов, через МАПП "Светогорск" — 440 автобусов.