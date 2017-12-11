Эрдоган не сомневается, что в 2018 году турпоток из России увеличится

АНКАРА, 11 дек — РИА Новости. Сотрудничество Турции и России в сфере туризма в настоящий момент находится на хорошем уровне, Анкара надеется на увеличение турпотока из РФ в 2018 году, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Также необходимо сказать, что на очень хорошем уровне находится сотрудничество в туристической сфере", — сказал Эрдоган по итогам переговоров в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Эрдогана, в 2017 году Турцию посетили 4,5 миллиона туристов из России. "Эти цифры, несомненно, вырастут в 2018 году", — добавил президент Турции.

Как сообщило ранее министерство культуры и туризма Турции, количество российских туристов, посетивших Турцию за десять месяцев этого года, составило 4,57 миллиона человек, что в шесть раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Таким образом, число отдохнувших в Турции россиян уже превысило прежний рекордный уровень 2014 года, когда страну посетили около 4,4 миллиона российских туристов.

По информации ведомства, россияне в этом году находятся на первом месте среди прибывших на отдых в страну иностранцев.

В прошлом году туристическая отрасль Турции пережила серьезный кризис из-за террористической угрозы и ухудшения отношений с РФ. Чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией были прерваны на девять месяцев из-за кризиса в отношениях двух стран после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. В связи с этим падение турпотока из РФ в Турцию в первые месяцы 2016 года превысило 90%.

Перелом в ситуации наступил летом 2016 года после письма турецкого лидера Тайипа Эрдогана президенту России Владимиру Путину, в котором содержались извинения за сбитый самолет. Президент РФ 30 июня подписал указ, отменяющий запрет на чартеры в Турцию, а правительство России 28 августа приняло соответствующее постановление, первый чартер вылетел 2 сентября.