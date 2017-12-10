Российские туристы рассказали о ситуации в Вифлееме

ВИФЛЕЕМ, 10 дек — РИА Новости. Российские туристы давно прославились своим присутствием в горячих точках мира даже в самые напряженные моменты. Компания туристов из Москвы, которую корреспондент РИА Новости встретил в центре Вифлеема, рассказала о своих раздумьях и итоговом решении ехать в город, несмотря на беспорядки.

Старый город Вифлеема кипит жизнью: отовсюду доносятся запахи шашлыков, кофе разливают из фигурных чайников прямо посреди дороги, а дети снуют вокруг туристов, пытаясь всучить различные сувениры.

Туристы из Москвы с экскурсоводом фотографируются у новогодней елки, установленной на площади в центре города, выбирая удачный ракурс.

"Следили за СМИ, читали новости о ситуации и все-таки решились ехать, так как давно запланировать поездку", — рассказали туристы, ранее находившиеся несколько дней в Иерусалиме.

"Доверились господу Богу и поехали", — сказала одна из туристок. По ее словам, никаких демонстраций ни в Иерусалиме, ни в Вифлееме группа не встретила. "Нам сказали не идти в Восточный Иерусалим — мы и не шли", — отметила собеседница агентства, отметив при этом здешний комфортный климат.

Свое мнение высказала и экскурсовод группы, живущая в Вифлееме 17 лет. По ее словам, "это все-таки туристический центр, место притяжения людей со всего мира". "Руководство города заинтересовано в том, чтобы здесь не было беспорядков, все было спокойно. Тут даже фонари ночью дольше горят", — отметила она.

"То, что происходит у границы, эти беспорядки — это каждую пятницу так", — сообщила собеседница агентства.