ПОРТ САБЕТТА (ЯНАО), 8 дек — РИА Новости. Глава Минтранса РФ Максим Соколов сообщил, что может в составе российской делегации поехать с президентом страны Владимиром Путиным в Египет 11 декабря, в этом случае там будет обсуждаться возможность возобновления авиасообщения между странами.

"Вероятность такая есть (об участии в визите в составе российской делегации — ред.). Если поеду, то, конечно, этот вопрос (возобновление авиасообщения — ред.) наверняка будет в переговорной повестке с моим визави", — сказал Соколов РИА Новости.

На уточняющий вопрос, может ли состояться возобновление авиасообщения в обозримой перспективе, Соколов ответил, что пока новой информации на этот счет нет.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президент Путин 11 декабря посетит с рабочим визитом Египет. В ходе его переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси будут обсуждаться вопросы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах. Кроме того, предполагается обсудить обеспечение стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.