Концепция "Россия - это целый мир" может стать туристическим брендом РФ

ТУЛА, 7 дек — РИА Новости. Победителем народного голосования конкурса на создание туристического бренда России стал проект "Россия — это целый мир", сообщила в четверг член оргкомитета по турбренду России, управляющий партнёр Depot WPF Анна Луканина.

Выступая на Тульском туристском форуме "PROДвижение", она пояснила, что при обсуждении бренда имеется в виду не только логотип, но и сама идея, которая объединяет между собой все визуальные, смысловые и прочие коммуникации. Луканина рассказала, что на уровне конкурса туристического бренда России разрабатывались идея, слоган и логотип для внешней и внутренней целевых аудиторий.

"Проанализировав весь огромный объём информации, поставили себе ограничения не строить образ России на стереотипах, таких как матрешка, балалайка, медведь, водка и тому подобных. Наша страна очень разнообразна, и ее образ должен быть более нейтральным по отношению к туристам", — считает спикер.

В итоге разработки было получено 23 концепции, из которых 10 предложений вышли в финал. Три финальные концепции были выбраны людьми, за них проголосовало 50 тысяч человек на сайте Russia Travel.

"Сейчас конкурс вошёл в финальную фазу, где победителем народного голосования стала концепция "Россия — это целый мир". Она победила по результату народного голосования, мы уверены, что скоро получим официальный ответ от членов жюри, и данный вариант будет ратифицирован и запущен", — заявила Луканина.

"Концепция-победитель базируется на схематической карте России, где выделены главные регионы страны. В основу графического образа легло течение конструктивизма-супрематизма — это то, по чему Россию в том числе узнают за рубежом, то, чем мы гордимся. В ней присутствует тот здоровый нейтралитет, который позволяет уважительно относиться к стране как со стороны жителей России, так и со стороны жителей других стран", — резюмировала эксперт.

Форум "PROдвижение" проходит в Щекинском районе Тульской области 7 и 8 декабря. Его инициаторами стали правительство Тульской области и Федеральное агентство по туризму.