Ростуризм планирует создать бесплатный фотобанк для продвижения России

ТУЛА, 8 дек — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму планирует создать бесплатный фото- и видеобанк, "очищенный" от авторских прав, ради более широкого продвижения городов России за рубежом к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщил в четверг начальник отдела туристских проектов и безопасности Ростуризма Евгений Куделя на тульском туристском форуме "PROДвижение".
"Мы планируем формирование единого общероссийского фото- и видеобанка с очищенными от авторских прав материалами, которые будут свободно использоваться всеми заинтересованными сторонами. Актуальная задача, которую мы ставим перед собой на следующий год, — упаковать имеющуюся контентную базу и передать зарубежному турбизнесу, работающему в сегменте выездного туризма, чтобы он выступил ретранслятором контента для потребителей", — пояснил представитель Ростуризма.
"Есть специальные механизмы, позволяющие стимулировать фотографов передавать свои работы в банк бесплатно. Многие авторы готовы это делать только при условии, что под фото будет стоять их фамилия", — уточнил Куделя.
Форум "PROдвижение" проходит в Щекинском районе Тульской области 7 и 8 декабря. Его инициаторами стали правительство Тульской области и Федеральное агентство по туризму.