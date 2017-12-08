Ростуризм планирует создать бесплатный фотобанк для продвижения России

ТУЛА, 8 дек — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму планирует создать бесплатный фото- и видеобанк, "очищенный" от авторских прав, ради более широкого продвижения городов России за рубежом к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщил в четверг начальник отдела туристских проектов и безопасности Ростуризма Евгений Куделя на тульском туристском форуме "PROДвижение".

Он напомнил, что одним из основных событий 2018 года станет чемпионат мира по футболу, поэтому особо актуальной является задача продвижения туристских возможностей России.

"Мы планируем формирование единого общероссийского фото- и видеобанка с очищенными от авторских прав материалами, которые будут свободно использоваться всеми заинтересованными сторонами. Актуальная задача, которую мы ставим перед собой на следующий год, — упаковать имеющуюся контентную базу и передать зарубежному турбизнесу, работающему в сегменте выездного туризма, чтобы он выступил ретранслятором контента для потребителей", — пояснил представитель Ростуризма.

"Есть специальные механизмы, позволяющие стимулировать фотографов передавать свои работы в банк бесплатно. Многие авторы готовы это делать только при условии, что под фото будет стоять их фамилия", — уточнил Куделя.

Форум "PROдвижение" проходит в Щекинском районе Тульской области 7 и 8 декабря. Его инициаторами стали правительство Тульской области и Федеральное агентство по туризму.