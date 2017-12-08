Коммуникационный прорыв в туристической отрасли произошёл в 2017 году

ТУЛА, 8 дек — РИА Новости. Событийная насыщенность 2017 года привела туристическую отрасль России к глобальным изменениям в сфере коммуникаций, сообщил начальник отдела туристских проектов и безопасности Федерального агентства по туризму Евгений Куделя на Тульском туристском форуме "PROДвижение".

"Две тысячи семнадцатый год можно охарактеризовать как весьма насыщенный и значимый для российских туристов событиями. Это потребовало от Ростуризма активной работы в сфере коммуникаций, которая была реализована. Произошёл переход к интегрированным коммуникациям в консолидации всех коммуникативных ресурсов Федерального агентства по туризму для решения ключевых задач", — сказал он.

По словам Кудели, в 2017 году был обеспечен индивидуальный подход к целевым аудиториям, стала проводиться на регулярной основе системная работа с потребителями и бизнес-сообществами.

"Развиваются тематические сообщества Russia Travel в социальных сетях — это не ведомственные, а именно отраслевые площадки, рассчитанные на потребителей. Установлено стратегическое партнёрство с ведущими тематическими СМИ. Началось формирование международного клуба блогеров Russia Travel. Для продвижения ключевых сообщений в публичном пространстве стали активно использоваться эксперты отрасли, лидеры общественного мнения. Налажен постоянный контакт с заинтересованными министерствами и ведомствами, представителями законодательной власти для обеспечения согласованной информационной активности и взаимной поддержки позиций" — продолжил представитель ведомства.

Он также доложил, что тема туризма в 2017 году была интегрирована во все крупные федеральные мероприятия с участием руководства страны. "Мы также развиваем ряд федеральных проектов, активно содействуем включению в них субъектов Федерации", — пояснил Куделя.

Форум "PROдвижение" проходит в Щекинском районе Тульской области 7 и 8 декабря. Его инициаторами стали правительство Тульской области и Федеральное агентство по туризму.