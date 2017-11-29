Кинешма войдет в программу развития внутреннего и въездного туризма

ИВАНОВО, 29 ноя — РИА Новости. Город Кинешма Ивановской области войдёт в федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Соответствующей договоренности достигли врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов в ходе визита главы Ростуризма в регион. Речь, в частности, шла, о развитии речного туризма", — уточнил собеседник агентства.

В частности, получено предварительное согласие крупнейшего оператора в сфере круизного туризма — компании "ВодоходЪ" включить Кинешму в туристические маршруты. "Уже в весеннюю навигацию 2018 года в Кинешме начнут останавливаться туристические теплоходы. Сейчас проходит согласование технических деталей, графиков движения. Надеюсь, что уже в мае Кинешма примет первых туристов", — отметил Воскресенский.

В свою очередь, Сафонов рассказал, что границы Плесского кластера, который пользуется большой популярностью у туристов, будут расширены. "Представляется, что кластер должен быть единым в Ивановской области и включать Плес, и Кинешму. На периоды 2019-2025 годов в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в России мы планируем дальнейшее развитие этого кластера и будем планировать выделение федеральных средств", — привели в пресс-службе слова главы Ростуризма.

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