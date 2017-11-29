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Ленинградская область присоединилась к проекту "Русские усадьбы"

12:0229.11.2017
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЧасовая башня в городе Выборг. Архивное фотоЧасовая башня в городе Выборг. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Ленинградская область и 15 других субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации межрегионального культурно-познавательного туристического проекта "Русские усадьбы", заключили соглашение о взаимодействии.

Старый город в Выборге. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Усадьбы — туристам

В рамках реализации проекта "Русские усадьбы" комитетом Ленинградской области по туризму и ГБУ ЛО "Информационно-туристский центр" разработаны туристские маршруты "Пушкинские места Гатчинского района", "Русские промышленники и меценаты", "Старинные усадьбы", "Благословенный край", "Дворянские усадьбы" и "Петербургские предместья", включающие сохранившиеся усадебные комплексы Всеволожского, Волосовского, Гатчинского, Лужского, Тихвинского и Тосненского районов Ленинградской области.

"Ленинградская область обладает богатейшим историко-культурным потенциалом, и правительство региона традиционно уделяет особое внимание его развитию, создавая при этом оптимальные условия для увеличения туристического потока. Соглашение, которое мы заключили, направлено на формирование и презентацию тематических маршрутов, ориентированных на туристов различных возрастных групп и интересов. При этом одной из приоритетных задач, над которой будем работать совместно с другими регионами, – продвижение проекта "Русские усадьбы" на международный туристский рынок", — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, принимавший участие в церемонии подписания соглашения.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Стороны соглашения, в частности, намерены способствовать развитию федеральных, региональных и муниципальных музеев-усадеб, а также восстановлению немузеефицированных усадебных комплексов и их вовлечению в туристский оборот. Кроме того, предполагается обмен опытом работы между туристскими и транспортными организациями, гостиницами и иными средствами размещения, расположенными на территории субъектов РФ – сторон соглашения. Также регионы намерены проводить совместные исследования, семинары, конференции и иные мероприятия, тематика которых непосредственно связана с реализацией проекта "Русские усадьбы".

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 2018 год годом туризма. "Нам есть, что показать людям, чем удивить и поразить. Именно поэтому я торжественно объявляю очередной год Ленинградской области годом туризма. Благодаря этому году и нашей совместной работе мы модернизируем гостиничную и транспортную инфраструктуру, вдохнем новую жизнь в культуру, благоустроим малые города ленинградской земли", — сказал губернатор.

Своевременно и перспективно

Федеральный эксперт в области туризма Татьяна Еменева считает, что с учетом бурного развития внутреннего туризма присоединение Ленинградской области к проекту "Русские усадьбы" — своевременный и перспективный шаг.

"Петербург и Ленинградская область традиционно популярны среди туристов, которым всегда было интересно совместить посещение крупного культурного центра с какими-то пригородными местами. Это же касается и предпочтений иностранных туристов, которые часто следуют маршрутом из Москвы в Петербург с заходом к достопримечательностям Ленинградской области", — считает эксперт.

Калининград. Архивное фото
© Fotolia / oleshkonti
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По ее словам, "со стратегической точки зрения то, что культурные памятники Ленобласти оказываются в поле подобных туристических маршрутов, – уже огромный плюс". "Поэтому к интересным усадьбам области поток туристов пойдет точно. Кроме того, есть усадьбы, которые заслуживают особого интереса. В этом случае стоит говорить о потоках внутреннего туризма, который сегодня хорошо развивается. На минувшем культурном форуме были обнародованы данные о том, что с 2012 по 2016 года внутренний поток туристов в России увеличился на 41%, и доля Москвы и Петербурга здесь значительная", — говорит Еменева.

"Что же касается отдельных образовательных туров, то примеры успешной работы на Северо-Западе уже есть. Так, в Вологодской области были восстановлены старинные усадьбы, для того чтобы сделать из них культурные центры, очаги культурно-образовательной деятельности, где возрождаются ремесла и устраиваются балы. Вариантов использования таких объектов существует сегодня множество", — добавила эксперт.

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