На Кубани приняли закон о курортном сборе

КРАСНОДАР, 22 ноя — РИА Новости. Закон о курортном сборе принят на Кубани: согласно документу, в следующем году в эксперименте будут участвовать города-курорты Анапа, Геленджик, Сочи и Горячий Ключ, а также четыре поселения Туапсинского района, ставка курортного сбора в первый год составит 10 рублей в сутки.
Проект закона на рассмотрение депутатов представил министр курортов Краснодарского края Христофор Константиниди в среду во время третьего очередного пленарного заседания. "В 2018 году в территорию проведения эксперимента включены четыре города-курорта: Анапа, Геленджик, Сочи и Горячий Ключ, а также четыре поселения Туапсинского района: Новомихайловское, Дубское, Небугское и Шепсинское. В первый год эксперимента ставка курортного сбора в крае составляет 10 рублей (в сутки)", – отметил Константиниди.
"Для обеспечения проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 2018 году потребуется предусмотреть средства бюджета Краснодарского края в размере 13,1 миллиона рублей. При этом прогнозные доходы краевого бюджета от взимания курортного сбора в первый год эксперимента прогнозируется на уровне 267,5 миллиона рублей", – добавил министр. Он уточнил, что информация о том, на что планируется потратить деньги, будет публиковаться на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, в специальном разделе.
"Цель введения курортного сбора – это не только сохранение сегодняшней инфраструктуры наших курортных городов, но еще и их развитие. Если мы почувствуем, что 10 рублей – это дорого, мы его обнулим. Вся сумма будет оставаться в муниципалитете, никакого перераспределения средств не будет", — сказал в своем выступлении на сессии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ранее он неоднократно подчеркивал, что если в ходе эксперимента власти региона увидят, что турпоток на курорты Черного и Азовского морей просядет из-за введения закона, то курортный сбор может быть обнулен.