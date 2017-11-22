На Кубани приняли закон о курортном сборе

КРАСНОДАР, 22 ноя — РИА Новости. Закон о курортном сборе принят на Кубани: согласно документу, в следующем году в эксперименте будут участвовать города-курорты Анапа, Геленджик, Сочи и Горячий Ключ, а также четыре поселения Туапсинского района, ставка курортного сбора в первый год составит 10 рублей в сутки.

Президент России Владимир Путин 30 июля подписал закон о возможности введения курортного сбора в ряде регионов. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять свои законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря. Максимальная сумма сбора в первый год составит 50 рублей в сутки, далее до 100 рублей. Регионы имеют полномочия по установлению льготных категорий, снижению ставки, обнулению.

Проект закона на рассмотрение депутатов представил министр курортов Краснодарского края Христофор Константиниди в среду во время третьего очередного пленарного заседания. "В 2018 году в территорию проведения эксперимента включены четыре города-курорта: Анапа, Геленджик, Сочи и Горячий Ключ, а также четыре поселения Туапсинского района: Новомихайловское, Дубское, Небугское и Шепсинское. В первый год эксперимента ставка курортного сбора в крае составляет 10 рублей (в сутки)", – отметил Константиниди.

Проектом закона к плательщикам курортного сбора отнесены физические лица, достигшие совершеннолетия и проживающие в объекте размещения более суток, кроме льготных категорий лиц, определенных федеральным законом. Власти Кубани приняли решение освободить от уплаты курортного сбора также жителей Краснодарского края. Курортный сбор будет оставаться на территории того муниципалитета, на территории которого он был собран.

"Для обеспечения проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 2018 году потребуется предусмотреть средства бюджета Краснодарского края в размере 13,1 миллиона рублей. При этом прогнозные доходы краевого бюджета от взимания курортного сбора в первый год эксперимента прогнозируется на уровне 267,5 миллиона рублей", – добавил министр. Он уточнил, что информация о том, на что планируется потратить деньги, будет публиковаться на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, в специальном разделе.

За принятие закона в первом чтении проголосовали 64 депутата, еще двое – против. За принятие закона в целом проголосовали 63 парламентария, двое высказались против. Как отметил секретарь комитета ЗС края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин, депутаты будут готовы вернуться к корректировке закона в апреле 2018 года.

"Цель введения курортного сбора – это не только сохранение сегодняшней инфраструктуры наших курортных городов, но еще и их развитие. Если мы почувствуем, что 10 рублей – это дорого, мы его обнулим. Вся сумма будет оставаться в муниципалитете, никакого перераспределения средств не будет", — сказал в своем выступлении на сессии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ранее он неоднократно подчеркивал, что если в ходе эксперимента власти региона увидят, что турпоток на курорты Черного и Азовского морей просядет из-за введения закона, то курортный сбор может быть обнулен.