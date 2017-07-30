Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму. Архивное фото

Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму. Архивное фото

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Новые правила пока будут действовать в рамках эксперимента только в четырех регионах. Цель – развитие курортной инфраструктуры для сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристического пространства, развития сферы туризма.

Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.

По оценке правительства, в результате с 2018 по 2022 год курортный сбор позволит привлечь в Ставропольском крае 2,02 миллиарда рублей, в Краснодарском крае — 8,3 миллиарда рублей, в Крыму — 16,4 миллиарда рублей.

Суть закона

Размер курортного сбора не может превышать 100 рублей за сутки пребывания. В 2018 году максимальная плата составит 50 рублей.

Платить сбор будут совершеннолетние россияне, которые проживают на курорте более 24 часов.

Регионы вправе регулировать размер сбора, в том числе снижать до нуля, в зависимости от сезонности, времени пребывания отдыхающих, значения курорта, местонахождения муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента.

Сумма сбора определяется как произведение количества дней проживания на курорте (не считая дня заезда) и соответствующей ставки. Ставка будет определяться региональным законом. Взимать плату будут не позднее момента выезда с курорта, эта сумма не включается в стоимость проживания.

Субъекты будут направлять собранные деньги в специальные фонды, предназначенные для проектирования, строительства, содержания, реконструкции, благоустройства и ремонта объектов курортной инфраструктуры.

Закон регулирует также вопросы создания в регионах общественных советов, которые будут контролировать целевое расходование средств.

Мнение регионов

В Крыму порядок взимания сбора и его размер обещают определить в сентябре. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что до вступления в силу закона есть достаточно времени, чтобы учесть все нюансы. Аксенов выразил надежду, что сбор придаст "дополнительный импульс" развитию курортной инфраструктуры региона.

Если же эксперимент вызовет негатив или сложности в администрировании, его можно будет прекратить, сказал глава Крыма.

"Мы будем мониторить выполнение этого закона. Если это будет неудобно для туристов и с точки зрения администрирования, будет кого-то напрягать, значит, эксперимент продлится определенное время и дальше продлен не будет", — заявил Аксенов.

Глава Крыма также подчеркнул, что будет контролировать расходование этих средств в муниципалитетах на конкретные инфраструктурные проекты. Он также предложил взимать сбор с туристов не посуточно, а один раз в начале отдыха.

"Это более удобно как для туристов, так и для средств размещения", — написал глава республики в Facebook.

В Краснодарском крае призвали подходить к курортному сбору с осторожностью. Региональные власти опасаются, что новая плата снизит привлекательность местных объектов для туристов.

Губернатор края Вениамин Кондратьев предложил освободить от уплаты курортного сбора жителей Кубани.

"Важно понимать, насколько мы можем обеспечить комфортную работу закона для кубанцев. В федеральном законе предусмотрено 19 льготных категорий граждан, которые не будут платить курортный сбор, мы предлагаем на уровне региона внести еще одну – это все жители края", – заявил он.

Без ажиотажа

Опасения разделяют и некоторые депутаты Госдумы и сенаторы. Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков считает, что новый сбор может привести к удорожанию отдыха россиян и перераспределению туристических потоков.

Председатель экспертного совета по туризму при комитете Совфеда по социальной политике Игорь Фомин счел курортный сбор "не очень своевременной мерой", которая может переориентировать россиян на отдых за границей.

Вместе с тем он указал, что принятый закон носит рамочный характер, а окончательные параметры его применения зависят от региональных властей. Именно они будут устанавливать окончательную сумму сбора и корректировать ее в зависимости от сезона.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не "нагнетать ажиотаж" в этой сфере.

"Это пилот, и нужно посмотреть, как он будет работать", — подчеркнула она.