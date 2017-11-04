Винзаводы Крыма распахнут двери для дегустаций

Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму. Архивное фото

Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Тринадцать крымских винодельческих предприятий откроют свои двери для экскурсий и дегустаций, сообщает министерство курортов и туризма республики.

Экскурсии и дегустации пройдут в рамках фестиваля молодого вина и гастрономии "#Ноябрьфест" , который стартовал в субботу.

В числе предприятий: "Золотая Балка", Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай", завод шампанских вин "Новый Свет", завод марочных вин "Коктебель", "Солнечная Долина", "Массандра", Севастопольский винодельческий завод, "Инкерманский завод марочных вин" и прочие.

Экскурсии и дегустации пройдут с 4 по 6 ноября.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>