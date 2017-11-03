В Крыму впервые пройдет гастрономический фестиваль "#Ноябрьфест"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Крыму с 4 по 6 ноября впервые пройдет "#Ноябрьфест" — фестиваль молодого вина и гастрономии, где можно будет продегустировать знаменитые крымские вина и познакомиться с кухней народов полуострова.

Осень считается наиболее благоприятным сезоном для энотуризма. Ценители вина со всего мира отправляются в Италию, Францию и другие европейские страны, где можно попробовать молодое вино и побывать на праздниках нового урожая. В последние годы растет популярность энотуризма и в России.

"#Ноябрьфест" открывает Крым как для отечественных любителей вина, так и туристов из-за рубежа.

"Гастрономический фестиваль "#Ноябрьфест" решает одновременно несколько приоритетных задач: расширение рамок курортного сезона, удовлетворение запросов туристов по турам выходного дня, развитие гастрономического туризма в регионе и увеличение въездного турпотока в Крым. Надеюсь, фестиваль будет проводиться ежегодно и приобретет широкую известность", – отметил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Достойная альтернатива Октоберфесту

"#Ноябрьфест" стартует 4 ноября в санаторно-курортном комплексе Mriya Resort & Spa в поселке Оползневое близ Ялты. В этот день там пройдут презентации винодельческих предприятий и ресторанов Крыма и Севастополя, кулинарные мастер-классы и винные дегустации. Гости фестиваля также смогут попробовать блюда народов Крыма, местные сыры и морепродукты. Все это будет сопровождать концертная программа.

"Ноябрьфест" – отличная площадка для демонстрации и дегустации блюд региональной кухни и знаменитых крымских вин, изготавливаемых на старейших заводах и славящихся не только в нашей стране, но и за рубежом", – считает Сафонов.

В рамках фестиваля туристы смогут побывать в 15 винодельческих хозяйствах — познакомиться с производством и продегустировать вина. "#Ноябрьфест" уже окрестили достойной альтернативой мюнхенскому фестивалю пива Октоберфест.

"Это новое для Крыма событие, объединившее виноделов, рестораторов и отельеров, которые поддержали проведение фестиваля. Это еще одна возможность заявить о Крыме как о туристическом регионе, который круглый год ждет гостей и готов их удивлять. Хочу пригласить крымчан и жителей Российской Федерации в Крым на трехдневный праздничный уикенд и обязательно посетить наш фестиваль. Рады будем всех видеть", – отметил министр курортов и туризма Крым Вадим Волченко.

Чтобы участвовать в "#Ноябрьфесте", надо зарегистрироваться на сайте фестиваля и получить флаер, который позволит посетить фестиваль в отеле Mriya Resort & Spa и винные предприятия.

"Перед глубокой зимой, которая в Москве вот-вот начнется, просто нужно выбрать несколько дней хорошей погоды, прилететь в Крым, попробовать вкусное вино, насладиться нашей погодой и природой. Многие люди на это отреагируют и с удовольствием приедут, — уверен известный винодел Павел Швец. — На мероприятии будет несколько категорий гостей. Первая — это винные энтузиасты, люди, которые уделяют много времени вину, его изучению, дегустации. Также приедут люди, которые не знакомы с крымским виноделием. Для них мы хотим провести развлекательные мероприятия, где можно, не будучи профессионалом, получить информацию об отрасли в Крыму и Севастополе, ее будущем, изучить технологию производства".

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