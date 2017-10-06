Нижегородские власти намерены создать собственный туристический бренд

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Власти Нижегородской области будут работать над созданием собственного туристического бренда для региона, при этом тема включения Нижнего Новгорода в маршрут "Золотое кольцо России" по-прежнему обсуждается, сообщил журналистам врио главы региона Глеб Никитин.

"Было бы здорово, если бы Нижегородская область представляла собой, с учетом богатства объектов, ярчайших городов, которые находятся на ее территории, независимый туристический маршрут, собственный туристический бренд России. Мы над этим будем работать", — сказал Никитин.

При этом он сообщил, что власти намерены и дальше обсуждать тему включения Нижнего Новгорода в туристический маршрут "Золотое кольцо России" в рамках подготовки к юбилею города. О возможности включения Нижнего Новгорода в "Золотое кольцо" ранее говорил экс-губернатор региона Валерий Шанцев.

В августе было подписано соглашение о создании Союза городов "Золотого кольца", чтобы объединить усилия для обновления и продвижения этого некогда очень популярного туристического маршрута. Подписание прошло в мэрии Ярославля в рамках празднования 50-летия маршрута "Золотое кольцо России", в церемонии приняли участие главы Ярославля, Ростова, Переславля-Залесского, Суздаля, Владимира, Костромы, Иванова, Сергиева Посада.

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