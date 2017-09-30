Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Санкт-Петербург стал победителем в номинации "Лучшее европейское городское направление-2017" престижной премии в области туризма World Travel Awards, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

Церемония вручения премии World Travel Awards впервые прошла в России. В торжественной церемонии, которая состоялась в субботу в Российском этнографическом музее, приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и президент WTA Грем Кук.

Санкт-Петербург в этом году получил право проведения церемонии, как город, уже ставший обладателем двух премий World Travel Awards — "Лидирующее культурно-туристическое направление мира-2016" и "Лучшее туристическое направление Европы 2015".

"Мы гордимся, что церемония вручения этой престижной награды впервые проходит в России – в Санкт-Петербурге", – сказал Полтавченко, слова которого приводятся в сообщении.

Губернатор поблагодарил лидеров мировой туристической индустрии за внимание к Санкт-Петербургу, за высокую оценку потенциала гостеприимства города.

"Туризм – великолепное средство коммуникации между странами и народами, он делает наш мир ярче и добрее", – отметил он.