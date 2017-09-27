Azur Air перевезет пассажиров рейса "ВИМ-Авиа" из Волгограда в Анталью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air в среду выполнит рейс из аэропорта Волгограда в Анталью, который должна была совершить "ВИМ-Авиа", сообщили РИА Новости сотрудники справочной аэропорта Волгограда.

"Вылет авиакомпании "ВИМ-Авиа" завтра. Рейс 3491 в Анталью. Вылет планируется на 12.30 мск", — сказал РИА Новости накануне сотрудник справочной аэропорта. В среду в справочной сообщили, что рейс 3491 будет совершен по графику авиакомпанией Azur Air.

При этом, по словам директора по связям с общественностью Azur Air Анастасии Матюшиной, данный рейс был запланирован у авиакомпании еще весной. Загрузка на рейсе полная — 210 взрослых, 128 детей и четыре младенца, уточнила собеседница.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпания пока продолжает осуществлять. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, принято решение о переводе рейсов "ВИМ-Авиа" из аэропорта Домодедово во Внуково.

Кроме того, Росавиация сообщила итоги прошедшего во вторник совещания по урегулированию ситуации с перевозками пассажиров "ВИМ-Авиа", столкнувшейся с финансовыми проблемами. Помочь перевезти ее пассажиров помогут "Уральские авиалинии", iFly, Red Wings, NordStar, "Икар", "Северный ветер", "Якутия". При этом, по данным авиационного ведомства, уже осуществляют вывоз с турецких курортов за счет туроператоров Royal Flight (входит в один холдинг с туроператором Coral) и Azur Air (входит в туристический холдинг Anex Tour).