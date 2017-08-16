Россияне стали больше интересоваться круизами

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россияне стали активнее интересоваться зарубежными морскими круизами в этом сезоне, в том числе экзотическими направлениями, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам руководителя департамента круизов компании PAC Group Михаила Фельдмана, в настоящий момент можно констатировать возвращение спроса на морские круизы к докризисным объемам, причем как по туристам, так и по обороту в евро. Он считает, что фактором роста спроса стала не только стабилизация курса рубля, но и уникальность самого формата путешествия.

При этом заместитель директора компании "Бриз Лайн" Илья Милитицкий наряду с экономическими причинами среди факторов роста спроса называет и "очень мягкое ценообразование международных круизных компаний применительно именно к российскому рынку".

Глубина продаж морских зарубежных круизов, по данным туроператоров, отличается стабильностью. Это, как правило, от полугода до двух лет. Отмечается, что ценообразование в морских круизах строится таким образом, что покупать круиз заранее выгоднее.

Участники рынка сходятся во мнении, что география круизных маршрутов для россиян в этом сезоне расширилась, вырос спрос на экзотические направления. Кроме того, круиз, как вид путешествий, признан круглогодичным. Как отметил Фельдман, на зимний сезон у PAC Group приходится не менее 40% продаж. По его словам, в зимний период наблюдается стремительный рост на безвизовых для россиян жарких направлениях: на круизы из Дубая, а также Гаваны.

По наблюдениям специалистов "Карлсон Туризм", россияне стали активнее интересоваться экзотическими направлениями: Австралия, Французская Полинезия и Океания, Азия. Наблюдается также интерес и к экспедиционным круизам (Галапагосы, Антарктика, сегменты кругосветных круизов), несмотря на их достаточно высокую стоимость.