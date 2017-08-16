В Крыму предложили освободить жителей региона от уплаты курортного сбора

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Курортный сбор с крымчан взиматься не должен, заявил глава Общественной палаты (ОП) Крыма Григорий Иоффе.
"Мы приняли такое решение обратиться в парламент Крыма, когда будет приниматься закон, чтобы освободили от уплаты курортного сбора самих крымчан. Потому что если крымчанин из Симферополя поедет отдыхать в Ялту и с него там будут брать курортный сбор — это совершенно нелогично", — сказал Иоффе в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Он также подчеркнул, что ОП поддерживает освобождение от уплаты курортного сбора детей, детей с родителями, людей, которые приезжают в Крым на лечение или в командировку.
Иоффе отметил, что все рекомендации переданы главе республике Сергею Аксенову.
"Его служба будет готовить законопроект, передадут в государственный совет. Всем миром мы сделаем так, чтобы курортный сбор приносил пользу, а не вызывал больше вопросов", — сказал он.
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