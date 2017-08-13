Генконсульство в Анталье занимается отправкой впавшей в кому россиянки

АНКАРА, 13 авг — РИА Новости, Федор Смирнов. Генконсульство РФ в Анталье решает вопрос с транспортировкой на родину впавшей в кому российской туристки Кристины Максимюк, сообщил РИА Новости представитель российской дипмиссии в воскресенье.

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Как ранее рассказала агентству сестра туристки Надежда Гуменюк, они приехали в Турцию 7 августа, и в первый же день у 34-летней женщины случился инфаркт. В настоящее время она находится в одной из местных клиник в состоянии комы, врачи проводят поддерживающую терапию. Случай, как заявляет собеседница агентства, уже признали страховым.

"Проблема в том, что в Россию Максимюк должна вылететь уже в понедельник, билет на руках у сестры, которая вместе с ней приехала на отдых в Турцию с ребенком. Мы держим ситуацию под контролем, находимся с сестрой в постоянном контакте, ведем переговоры со страховой компанией и авиаперевозчиками", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что для транспортировки больной необходима специальная люлька, которую должна предоставить авиакомпания. "В понедельник мы рассчитываем получить положительный ответ от "Аэрофлота" или одного из других российских авиаперевозчиков", — сказал собеседник агентства.